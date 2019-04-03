Казахстанский боксер Коточигов узнал соперника по дебютному бою в Англии
Казахстанский боксер Виктор Коточигов (8−0, 4 КО), выступающий в легком весе, узнал соперника по дебютному бою в Англии, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер Виктор Коточигов (8−0, 4 КО), выступающий в легком весе, узнал соперника по дебютному бою в Англии, сообщает корреспондент Vesti.kz.
На ринг 25-летний казахстанец вернется 26 апреля в рамках вечера бокса на арене York Hall в Лондоне (Великобритания).
Согласно информации BoxRec, соперником будет 32-летний боксер из Латвии Андрей Подусов (16−10−1, 5 КО).
Поединок рассчитан на восемь раундов.
Свой предыдущий бой Коточигов провел в Польше 2 марта.
Казахстанец нокаутировал в шестом раунде местного боксера Петра Гудела и завоевал титул международного чемпиона Польши.