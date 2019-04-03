Текущие события
Футбол. Премьер-лига
17:00
Оренбург
Крылья Советов
Футбол. Кубок России
17:00
Урал
Арсенал Т
Футбол. Кубок России
19:30
Локомотив
Ростов
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
20:00
Монпелье
Генгам
Футбол. Зарубежный
20:00
Страсбур
Реймс
Футбол. Зарубежный
20:00
Эмполи
Наполи
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетик
Леванте
Футбол. Зарубежный
21:30
Эйбар
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
21:30
Уэска
Сельта
Футбол. Зарубежный
21:45
Челси
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
21:45
Тоттенхэм Хотспур
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
21:45
Манчестер Сити
Кардифф Сити
Футбол. Зарубежный
22:00
Рома
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
22:00
Дженоа
Интер
Футбол. Зарубежный
22:00
СПАЛ
Лацио
Футбол. Зарубежный
22:00
Фрозиноне
Парма
Футбол. Зарубежный
22:00
Торино
Сампдория
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер Кэнакс4
Сан-Хосе Шаркс2
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс1
Лос-Анджелес Кингз3
Футбол. Зарубежный
22:30
Валенсия
Реал
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш6
Эдмонтон Ойлерз2
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас Старз6
Филадельфия Флайерз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота Уайлд5
Виннипег Джетс1
Хоккей. НХЛ
02:30
Торонто Мэйпл Ливз1
Каролина Харрикейнз4
Хоккей. НХЛ
02:30
Монреаль Канадиенс4
Тампа-Бэй Лайтнинг2
Хоккей. НХЛ
02:30
Детройт Ред Уингз4
Питтсбург Пингвинз1
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало Сэйбрз2
Нэшвилл Предаторз3
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс2
Бостон Брюинз6
Все события
Фоторепортажи
17Не вешать нос! Самые смешные кадры в истории РФПЛ
12Алина Загитова — чемпионка мира!
13:16 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский боксер Коточигов узнал соперника по дебютному бою в Англии

Казахстанский боксер Виктор Коточигов (8−0, 4 КО), выступающий в легком весе, узнал соперника по дебютному бою в Англии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

На ринг 25-летний казахстанец вернется 26 апреля в рамках вечера бокса на арене York Hall в Лондоне (Великобритания).

Читайте также
«Казахский король идет за британской короной». Коточигов проведет бой в Лондоне

Согласно информации BoxRec, соперником будет 32-летний боксер из Латвии Андрей Подусов (16−10−1, 5 КО).

Поединок рассчитан на восемь раундов.

Свой предыдущий бой Коточигов провел в Польше 2 марта.

Казахстанец нокаутировал в шестом раунде местного боксера Петра Гудела и завоевал титул международного чемпиона Польши.

Фируза Шарипова сделала заявление о лишении титула чемпионки мира
В зимних видах открылась перспектива
Футболист «Спартака» перешел в «Крузейро» на правах аренды
Союз журналистов РФ призвал найти заказчика нападения на Уткина
Россиянин признан второй звездой дня в НХЛ
Макгрегор опять оскорбил Нурмагомедова
Экс-тренер «Зенита» претендует на работу в Бундеслиге
Друг Макгрегора получил пощечину от врага Макгрегора
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь