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13:18 (мск), источник: Vesti.kz

Фируза Шарипова лишилась титула чемпионки мира

Казахстанка Фируза Шарипова лишилась титула чемпионки мира по версии Международной боксерской организации (IBO), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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На официальном сайте организации Шарипова больше не входит в список чемпионов. Она владела титулом организации во втором полулегком весе. Завоевала его казахстанка 30 декабря 2017 года в Алматы в поединке против бельгийки Джемиллы Гонтарюк.

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Также на кону этого боя стоял пояс WBC Silver. Оба титула были вакантными. В итоге Шарипова лишилась и данного пояса. На данный момент у казахстанской боксерши остался только титул WIBA в легком весе.

Свой последний бой казахстанка провела 8 сентября 2018 года, победив россиянку Юлию Куценко и защитив титул WIBA. 22 декабря Шарипова должна была провести бой с чемпионкой мира по версии WBC, финкой Евой Вальстрем, но получила травму и поединок был перенесен.

IBO — является пятой по значимости боксерской организацией, основанной в 1988 году. Президентом Международной боксерской организации является Эд Левин который вступил в эту должность в 1998 году.

Напомним, ранее Шарипова заявила о том, что готова выступить на Олимпиаде, но после того, как станет абсолютной чемпионкой мира. Главный тренер женской сборной Казахстана по боксу Вадим Присяжнюк комментируя высказывание боксерши о желании выступить на Олимпиаде-2020 в Токио, усомнился в серьезности заявления, назвав его пиар-ходом. В ответ Шарипова выступила с претензией в адрес Присяжнюка, назвав его главным виновником ее ухода из любительского бокса. На это тренер заявил следующее: «Пусть Фируза Шарипова приезжает на ЧРК и на деле покажет себя, а не вызывает на бой Шнура или Седокову».

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