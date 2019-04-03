Фируза Шарипова лишилась титула чемпионки мира

На официальном сайте организации Шарипова больше не входит в список чемпионов. Она владела титулом организации во втором полулегком весе. Завоевала его казахстанка 30 декабря 2017 года в Алматы в поединке против бельгийки Джемиллы Гонтарюк.

Также на кону этого боя стоял пояс WBC Silver. Оба титула были вакантными. В итоге Шарипова лишилась и данного пояса. На данный момент у казахстанской боксерши остался только титул WIBA в легком весе.

Свой последний бой казахстанка провела 8 сентября 2018 года, победив россиянку Юлию Куценко и защитив титул WIBA. 22 декабря Шарипова должна была провести бой с чемпионкой мира по версии WBC, финкой Евой Вальстрем, но получила травму и поединок был перенесен.

IBO — является пятой по значимости боксерской организацией, основанной в 1988 году. Президентом Международной боксерской организации является Эд Левин который вступил в эту должность в 1998 году.