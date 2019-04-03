Фируза Шарипова лишилась титула чемпионки мира
Казахстанка Фируза Шарипова лишилась титула чемпионки мира по версии Международной боксерской организации (IBO), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанка Фируза Шарипова лишилась титула чемпионки мира по версии Международной боксерской организации (IBO), сообщает корреспондент Vesti.kz.
На официальном сайте организации Шарипова больше не входит в список чемпионов. Она владела титулом организации во втором полулегком весе. Завоевала его казахстанка 30 декабря 2017 года в Алматы в поединке против бельгийки Джемиллы Гонтарюк.
Также на кону этого боя стоял пояс WBC Silver. Оба титула были вакантными. В итоге Шарипова лишилась и данного пояса. На данный момент у казахстанской боксерши остался только титул WIBA в легком весе.
Свой последний бой казахстанка провела 8 сентября 2018 года, победив россиянку Юлию Куценко и защитив титул WIBA. 22 декабря Шарипова должна была провести бой с чемпионкой мира по версии WBC, финкой Евой Вальстрем, но получила травму и поединок был перенесен.
IBO — является пятой по значимости боксерской организацией, основанной в 1988 году. Президентом Международной боксерской организации является Эд Левин который вступил в эту должность в 1998 году.
Напомним, ранее Шарипова заявила о том, что готова выступить на Олимпиаде, но после того, как станет абсолютной чемпионкой мира. Главный тренер женской сборной Казахстана по боксу Вадим Присяжнюк комментируя высказывание боксерши о желании выступить на Олимпиаде-2020 в Токио, усомнился в серьезности заявления, назвав его