Экс-чемпион мира с поясом от WBC стал фаворитом в соперники Головкина на следующий бой

Источник: Reuters

Для GGG этот поединок станет первым по трехлетнему контракту со стриминговым сервисом DAZN. При этом Головкин уже выбрал арену, но относительно соперника определенности пока нет.

По данным источника, самым вероятным оппонентом казахстанца является бывший «обычный» чемпион мира по версии WBA в среднем весе француз камерунского происхождения Хассан Н`Дам Н`Жикам (37−3, 21 КО).

Сейчас Н`Жикам — действующий обладатель пояса чемпиона по версии WBC Silver в среднем весе. В декабре 2018 года отобрал этот титул у бывшего соперника GGG британца Мартина Маррея (37−5−1, 17 КО).

Ранее стало известно, что Головкин не встретится в июне с Брэндоном Адамсом (21−2, 13 КО), так как американец принял другое предложение и предпочел поединок с «временным» чемпионом WBC в среднем весе — своим соотечественником Джермаллом Чарло (28−0, 21 КО).

Другим кандидатом в соперники GGG назывался поляк Камил Шеремета (19−0, 4 КО), чемпион Европы по версии EBU, но и этот вариант отпал. Уже 4 апреля состоятся промоутерские торги между командами Шереметы и итальянца Маттео Синьяни (27−5−3, 10 КО), который оказался обязательным претендентом на титул поляка.

Ожидается, что в сентябре казахстанец проведет третий бой с чемпионом WBC, WBA (Super) в среднем весе Саулем «Канело» Альваресом (51−1−2, 35 КО). Правда, самому мексиканцу еще предстоит победить обладателя титула IBF в среднем весе американца Дэниэла Джейкобса (35−2, 29 КО). Их объединительный бой состоится 4 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.