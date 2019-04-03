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13:34 (мск), источник: Vesti.kz

Фируза Шарипова сделала заявление о лишении титула чемпионки мира

Казахстанская боксерша Фируза Шарипова прокомментировала корреспонденту Vesti.kz лишение титула чемпионки мира по версии IBO и пояса WBC Silver.

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— Расскажите, когда и почему вас лишили титулов?

— Честно говоря, я сама только сегодня узнала об этом из СМИ. Официальных заявлений от организаций мы еще не получали. Но вообще это нормально и нами абсолютно ожидаемо. По правилам организаций я должна была провести защиту в течение года. Мы планировали объединительный бой с Евой Вальстрем, которая владеет полноценным чемпионским титулом WBC. Просили помощи в финансировании, в том числе направляли письма в акиматы и Министерство культуры и спорта. Но к сожалению, средств для этого не нашлось.

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Последний бой с Юлией Куценко я провела в другой весовой категории, о чем WBC и IBO были уведомлены, но это не освобождало меня от защиты. Похожая ситуация была у Геннадия Головкина, когда он не стал проводить бой с обязательным претендентом на титул IBF, и его лишили пояса. Это нормальная практика в боксе. Но у нас сейчас немного другая цель.

Наша команда сейчас работает над тем, чтобы я стала чемпионкой мира в третьей весовой категории. Мы уверены, что у нас все получится, но вопрос финансовой поддержки пока стоит все так же остро. Каждый день отправляем письма и коммерческие предложения, подготовили даже письмо президенту Казахстана. Очень ждем поддержки от Министерства культуры и спорта и казахстанских бизнесменов.

Хочу отметить, что я по-прежнему являюсь чемпионкой мира по версии WIBA, потому что этот титул я защищала недавно. А то, что меня лишили остальных титулов, это, на мой взгляд, вина не меня и моей команды — я не в бою проиграла свои пояса. Но, к сожалению, в Казахстане нас никто не поддержал.

Напомним, Фируза Шарипова завоевала титулы чемпионки мира по версии IBO и WBC Silver во втором полулегком весе 30 декабря 2017 года в Алматы в поединке против бельгийки Джемиллы Гонтарюк. Также казахстанка владеет чемпионскими поясами по версиям WIBA и WBU в легком весе.

Фируза Шарипова сделала заявление о лишении титула чемпионки мира
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