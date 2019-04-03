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15:31 (мск), источник: Vesti.kz

«Я не тороплюсь в США. Головкин пришел туда в 24-м бою». Джукембаев — о смене соперника, отношениях с промоутером и ближайших планах

Казахстанский боксер первого полусреднего веса Батыр Джукембаев (15−0, 12 КО) не торопится попасть на американский рынок. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом Vesti.kz. В ходе интервью он высказался о своем последнем бое, отношениях с промоутером и ближайших планах.

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В марте Джукембаев провел десятираундовый поединок против мексиканца Хилберто Месы (10−6−1, 6 КО), по итогам которого судьи единогласно отдали победу казахстанцу.

— У вас в последний момент сменился соперник. Как это сказалась на ваших действиях в бою?

— Смена соперника перед боем — это нехорошо. Мы были готовы к любому уровню сражения. На ринг я выходил заряженным. Соперник не самый лучший, но он опытный боксер среднего уровня. Его подбирал наш промоутер и матчмейкер. Мы даем только свое согласие. У Хименеса были проблемы с визой, и это не наша вина. Он не смог пересечь границу Канады, а на ринг вышел другой боксер. Бывают разные случаи, мы должны быть готовы ко всему.

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Каждый бой — это большой шаг к моей главной мечте стать чемпионом мира. У меня нет права сделать шаг назад. За мной стоит Казахстан. Я ощущаю большую ответственность. Поднимая флаг нашей страны, я еще сильнее начинаю понимать, выступать за честь страны — это святая миссия.

— Сообщалось, что твой бой планирует посетить промоутер из США?

— На моем последнем бою американский промоутер лично не присутствовал, но мы ведем активные переговоры. Хотим уже проводить бои на территории США. Осталось немного. Нужно проявить терпение. Я хочу появиться на рынке США ярко и красиво. Думаю, мне это по силам. Есть боксеры которые набивали свои рекорды даже до 30 побед. В Америке их никто не знал. Даже Головкин дебютировал в США в своем 24-м бою. Важно провести удачные переговоры. Мы работаем в этом направлении.

— Расскажите о следующем бое и сопернике?

— Он намечен на 17 мая. На этот раз соперник будет серьезный. Мой промоутер обещал большое шоу фанатам. Меня такой расклад только радует.

— Есть информация, что у вас есть определенные разногласия с промоутером?

— Разногласий с промоутером у меня нет. Хочу официально заявить, что у нас все хорошо. Моя промоутерская компания ведет мои дела. Я в этой команде. Тренируюсь дальше, хочу большие бои, получить пояс чемпиона.

Ранее менеджер Джукембаева Анна Рева заявляла о планах выйти на американский рынок уже в этом году. Сам Джукембаев выступает в профи с сентября 2015 года и все бои провел в Канаде. Его интересы представляет промоутерская компания Eye of the Tiger Management.

Бакытжан Нурпеисов  .

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