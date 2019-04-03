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15:52 (мск), источник: ТАСС

Боксер Ковалев может провести бой с Ярдом 1 июня в Челябинске

ТАСС, 3 апреля. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг россиянин Сергей Ковалев планирует провести следующий поединок 1 июня в Челябинске. Об этом сообщила ESPN промоутер спортсмена Кэти Дува.

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Промоутер запросила назначения торгов на организацию боя против Энтони Ярда из-за отсутствия прогресса в переговорах с командой 27-летнего британца. Она надеется, что получится организовать бой с Ярдом 1 июня на родине Ковалева в Челябинске, где ранее боксер, проживающий ныне в Лос-Анджелесе, не выступал. Также в Челябинске уже зарезервирована арена на предстоящий поединок.

Торги на право организации боя пройдут 8 апреля. Согласно правилам WBO, Ковалев получит 75% призового фонда в случае организации боя в России или США, а Ярд — 25%.

На счету 36-летнего Ковалева 33 победы (28 нокаутом), одна ничья и три поражения. 3 февраля россиянин вернул пояс чемпиона мира WBO, взяв реванш у колумбийца Элейдера Альвареса. В послужном списке 27-летнего Ярда 18 побед (17 нокаутом), ни одного поражения.

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