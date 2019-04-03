Боксер Ковалев может провести бой с Ярдом 1 июня в Челябинске

Промоутер запросила назначения торгов на организацию боя против Энтони Ярда из-за отсутствия прогресса в переговорах с командой 27-летнего британца. Она надеется, что получится организовать бой с Ярдом 1 июня на родине Ковалева в Челябинске, где ранее боксер, проживающий ныне в Лос-Анджелесе, не выступал. Также в Челябинске уже зарезервирована арена на предстоящий поединок.
Торги на право организации боя пройдут 8 апреля. Согласно правилам WBO, Ковалев получит 75% призового фонда в случае организации боя в России или США, а Ярд — 25%.
На счету 36-летнего Ковалева 33 победы (28 нокаутом), одна ничья и три поражения. 3 февраля россиянин вернул пояс чемпиона мира WBO, взяв реванш у колумбийца Элейдера Альвареса. В послужном списке 27-летнего Ярда 18 побед (17 нокаутом), ни одного поражения.