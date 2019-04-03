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16:18 (мск), источник: Vesti.kz

«Сложно представить, кто будет выбран». Головкину предложили соперников для дебютного боя на DAZN

Редактор американского сайта WorldBoxingNews Фил Джей назвал корреспонденту Vesti.kz подходящих соперников для дебюта экс-чемпиона мира в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (39−1−1, 34 КО) на стриминговом сервисе DAZN.

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Ожидается, что возвращение GGG состоится на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) 8 или 14 июня.

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Это будет его первый бой по трехлетнему контракту с DAZN и первый после поражения от мексиканца Сауля «Канело» Альвареса.

«Я предполагал, что это будет Брэндон Адамс, однако он принял другое предложение. Сейчас сложно представить, кто будет выбран в соперники GGG. Это может быть бой в среднем и суперсреднем дивизионе. Однозначно оппонентом будет один из клиентов DAZN. На мой взгляд, было бы интересно рассмотреть Давида Лемье и Джона Райдера», — отметил Джей.

Ранее сообщалось, что соперником GGG станет американец Брэндон Адамс (21−2, 13 КО), но тот принял предложение от соотечественника Джермалла Чарло (28−0, 21 КО), владеющего поясом «временного» чемпиона WBC в среднем весе. Также рассматривался вариант его боя с поляком Камилом Шереметой (19−0, 4 КО).

Отметим, что Лемье встречался с Головкиным в октябре 2015 года в Нью-Йорке. Тогда канадец проиграл техническим нокаутом и потерял пояс IBF в дебютной защите.

Бакытжан Нурпеисов  .

"Сложно представить, кто будет выбран". Головкину предложили соперников для дебютного боя на DAZN
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