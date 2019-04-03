«Сложно представить, кто будет выбран». Головкину предложили соперников для дебютного боя на DAZN
Редактор американского сайта WorldBoxingNews Фил Джей назвал корреспонденту Vesti.kz подходящих соперников для дебюта
Редактор американского сайта WorldBoxingNews Фил Джей назвал корреспонденту Vesti.kz подходящих соперников для дебюта
Ожидается, что возвращение GGG состоится на арене Madison Square Garden в
Это будет его первый бой по трехлетнему контракту с DAZN и первый после поражения от мексиканца Сауля «Канело» Альвареса.
«Я предполагал, что это будет Брэндон Адамс, однако он принял другое предложение. Сейчас сложно представить, кто будет выбран в соперники GGG. Это может быть бой в среднем и суперсреднем дивизионе. Однозначно оппонентом будет один из клиентов DAZN. На мой взгляд, было бы интересно рассмотреть Давида Лемье и Джона Райдера», — отметил Джей.
Ранее сообщалось, что соперником GGG станет американец Брэндон Адамс (21−2, 13 КО), но тот принял предложение от соотечественника Джермалла Чарло (28−0, 21 КО), владеющего поясом «временного» чемпиона WBC в среднем весе. Также рассматривался вариант его боя с поляком Камилом Шереметой (19−0, 4 КО).
Отметим, что Лемье встречался с Головкиным в октябре 2015 года в
Бакытжан Нурпеисов .