«Сложно представить, кто будет выбран». Головкину предложили соперников для дебютного боя на DAZN

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

Ожидается, что возвращение GGG состоится на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) 8 или 14 июня.

Читайте также Экс-чемпион мира с поясом от WBC стал фаворитом в соперники Головкина на следующий бой

Это будет его первый бой по трехлетнему контракту с DAZN и первый после поражения от мексиканца Сауля «Канело» Альвареса.

«Я предполагал, что это будет Брэндон Адамс, однако он принял другое предложение. Сейчас сложно представить, кто будет выбран в соперники GGG. Это может быть бой в среднем и суперсреднем дивизионе. Однозначно оппонентом будет один из клиентов DAZN. На мой взгляд, было бы интересно рассмотреть Давида Лемье и Джона Райдера», — отметил Джей.

Ранее сообщалось, что соперником GGG станет американец Брэндон Адамс (21−2, 13 КО), но тот принял предложение от соотечественника Джермалла Чарло (28−0, 21 КО), владеющего поясом «временного» чемпиона WBC в среднем весе. Также рассматривался вариант его боя с поляком Камилом Шереметой (19−0, 4 КО).

Отметим, что Лемье встречался с Головкиным в октябре 2015 года в Нью-Йорке. Тогда канадец проиграл техническим нокаутом и потерял пояс IBF в дебютной защите.