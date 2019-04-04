Есть общие противники, или почему экс-чемпион с поясом WBC идеально подходит Головкину перед трилогией с «Канело»

«Н`Дам — респектабельный выбор для Головкина. Француз занимает третье место в рейтинге WBC в среднем весе, и он победил в 12-раундовом противостоянии бывшего пятикратного претендента на титул чемпиона мира в среднем весе Мартина Мюррея у того на родине. Да, Н`Жикам не находится в той же лиге, что и Головкин, “Канело”, Джейкобс, Андраде и Чарло с точки зрения таланта, но располагаются ступенькой ниже. Можно утверждать, что Н`Дам — лучший боец, чем Брэндон Адамс, которого руководство GGG ​​стремилось подписать для его боя 8 июня. После долгого перерыва Головкину нужен хороший соперник для разогрева, чтобы сбросить ржавчину и подготовиться к трилогии против “Канело” в сентябре этого года на DAZN. И Н`Дам идеально подходит GGG. Хотя у француза совсем другой стиль, нежели у “Канело”, но у него много боксерских навыков, чтобы сделать бой интересным и держать Головкина в тонусе. У Н`Дама и Головкина есть несколько общих соперников в лице Давида Лемье, Мартина Мюррея и Кертиса Стивенса. Если казахстанец победил всех троих нокаутами, то француз проиграл Лемье решением, остановил Стивенса и победил Мюррея по очкам», — написал автор.