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11:51 (мск), источник: Vesti.kz

Есть общие противники, или почему экс-чемпион с поясом WBC идеально подходит Головкину перед трилогией с «Канело»

Журналист Шон Джонс в своей статьей на Boxingnews24.com поделился мнением о французском боксере камерунского происхождения Хассане Н`Даме Н`Жикаме (37−3, 21 КО), которого называют наиболее вероятным соперником бывшего чемпиона мира среднего веса казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) на следующий бой.

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По его мнению, бывший «обычный» чемпион мира по версии WBA в среднем весе Н`Жикам, ныне владеющий пояса WBC Silver, идеально подходит Головкину для дебюта на стриминговом сервисе DAZN.

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«Н`Дам — респектабельный выбор для Головкина. Француз занимает третье место в рейтинге WBC в среднем весе, и он победил в 12-раундовом противостоянии бывшего пятикратного претендента на титул чемпиона мира в среднем весе Мартина Мюррея у того на родине. Да, Н`Жикам не находится в той же лиге, что и Головкин, “Канело”, Джейкобс, Андраде и Чарло с точки зрения таланта, но располагаются ступенькой ниже. Можно утверждать, что Н`Дам — лучший боец, чем Брэндон Адамс, которого руководство GGG ​​стремилось подписать для его боя 8 июня. После долгого перерыва Головкину нужен хороший соперник для разогрева, чтобы сбросить ржавчину и подготовиться к трилогии против “Канело” в сентябре этого года на DAZN. И Н`Дам идеально подходит GGG. Хотя у француза совсем другой стиль, нежели у “Канело”, но у него много боксерских навыков, чтобы сделать бой интересным и держать Головкина в тонусе. У Н`Дама и Головкина есть несколько общих соперников в лице Давида Лемье, Мартина Мюррея и Кертиса Стивенса. Если казахстанец победил всех троих нокаутами, то француз проиграл Лемье решением, остановил Стивенса и победил Мюррея по очкам», — написал автор.

Добавим, что самому «Канело» 4 мая предстоит провести объединительный бой против обладателя титула IBF в среднем весе американца Дэниэла Джейкобса (35−2, 29 КО). Их поединок состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Именно на этой арене «Канело» дважды встречался с Головкиным. В сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же площадке решением большинства судей выиграл мексиканец. Тогда казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

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