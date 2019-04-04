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11:54 (мск), источник: Vesti.kz

Фируза Шарипова после лишения чемпионского титула выбрала дату следующего боя

Стала известна дата следующего боя казахстанской боксерши Фирузы Шариповой (9−1, 4 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Согласно информации BoxRec, на ринг 24-летняя Шарипова вернется в рамках вечера бокса 20 апреля, который пройдет в Академии бокса Флойда Мейвезера в подмосковной Жуковке.

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Соперница казахстанки пока неизвестна.

Накануне стало известно, что Шарипова лишилась титула чемпионки мира по версии Международной боксерской организации (IBO) и пояса WBC Silver во втором полулегком весе. Позже казахстанка сделала заявление по этому поводу.

Свой последний бой Шарипова провела 8 сентября 2018 года, победив решением судей россиянку Юлию Куценко (7−1−1, 3 КО) и защитив титул WIBA в легком весе. 22 декабря казахстанца должна была провести бой с чемпионкой мира по версии WBC, финкой Евой Вальстрем, но получила травму и поединок был перенесен.

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