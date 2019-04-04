Фируза Шарипова после лишения чемпионского титула выбрала дату следующего боя

Согласно информации BoxRec, на ринг 24-летняя Шарипова вернется в рамках вечера бокса 20 апреля, который пройдет в Академии бокса Флойда Мейвезера в подмосковной Жуковке.

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Соперница казахстанки пока неизвестна.

Накануне стало известно, что Шарипова лишилась титула чемпионки мира по версии Международной боксерской организации (IBO) и пояса WBC Silver во втором полулегком весе. Позже казахстанка сделала заявление по этому поводу.