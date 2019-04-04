«Выделили 74,8 миллиона на бой за титул WBC». Минспорта Казахстана ответило Фирузе Шариповой после лишения титулов

Сообщается, что Шариповой для проведения объединительного боя с Евой Вальстрем, которая владеет полноценным чемпионским титулом WBC во втором полулегком весе, было выделено 74 842 650 тенге.

Однако вместо проведения этого боя Шариповой была проведена защита титула WIBA в легком весе в бою с россиянкой Юлией Куценко.

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Поединок против россиянки состоялся 8 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге, в нем Шарипова одержала победу и защитила титул WIBA.

«В целях оказания поддержки отечественной спортсменке, для проведения объединительного боя Фирузы Шариповой с Евой Вальстрем, которая владеет полноценным чемпионским титулом WBC Министерство культуры и спорта РК в мае 2018 года выделило средства в размере 74,8 миллионов тенге. Однако вместо проведения этого боя, была проведена защита своего титула в бою с Юлией Куценко. Таким образом выделенные на важный объединительный бой средства в размере 74,8 миллиона тенге были вложены на организацию защитного боя. 5 мая 2018 год. Попечительским советом Фонда было принято решение о распределение спонсорской помощи ОФ “Фонд поддержки и развития профессионального бокса РК”, в сумме 74 842 650 тенге. Принимая во внимание важность и весомость для страны данного проекта решение было принято, несмотря на коммерческий характер мероприятия, не в полной мере соответствующий уставным целям Фонда. Вся сумма была перечислена получателю в полном объеме до предполагаемой даты мероприятия. Вместе с тем, согласно Закону Республики Казахстан “О физической культуре и спорте” от 3 июля 2014 года профессиональная деятельность спортсменов, спортивных судей, тренеров и других специалистов в области физической культуры и спорта, связанная с подготовкой и участием в спортивных соревнованиях и являющаяся источником их доходов, регулируется законодательством Республики Казахстан (п. 5, ст. 27 Закона)», — говорится в сообщении.

Напомним, накануне стало известно, что Фируза Шарипова лишилась титула чемпионки мира по версии IBO во втором полулегком весе. Также казахстанка осталась без пояса WBC Silver в этом же весе.

Позже Шарипова выступила с заявлением по лишению титулов IBO и WBC Silwer, где также заявила следующее: «По правилам организаций я должна была провести защиту в течение года. Мы планировали объединительный бой с Евой Вальстрем, которая владеет полноценным чемпионским титулом WBC. Просили помощи в финансировании, в том числе направляли письма в акиматы и Министерство культуры и спорта. Но к сожалению, средств для этого не нашлось».