Названа причина отказа американского боксера от Головкина в пользу боя за титул «временного» чемпиона WBC
Стала известна причина, почему победитель
Стала известна причина, почему победитель
Изначально Адамс считался основным кандидатом в соперники Головкина на бой 8 июня, который станет для казахстанца дебютным по контракту со стриминговым сервисом DAZN.
Однако американец принял предложение от своего соотечественника Джермалла Чарло (28−0, 21 КО), владеющего поясом «временного» чемпиона мира по версии WBC в среднем весе. Их поединок состоится 15 июня в Хьюстоне (Техас) и будет показан на Showtime.
По информации BoxingScene, Адамс выбрал предложение от стороны Чарло, так как оно было более выгодным с финансовой точки зрения, чем оферта представителей Головкина.
В итоге GGG остался без соперника на июнь, так как вариант со вторым кандидатом — поляком Камилом Шереметой (19−0, 4 КО), чемпионом Европы по версии EBU, также отпал.
На данный момент наиболее вероятным соперником Головкина считается бывший «обычный» чемпион мира по версии WBA в среднем весе камерунец с французским паспортом Хассан Н’Дам Н’Жикам (37−3, 21 КО). Сейчас Н`Жикам — действующий обладатель пояса чемпиона по версии WBC Silver в среднем весе. В декабре 2018 года француз отобрал этот титул у бывшего соперника GGG британца Мартина Маррея (37−5−1, 17 КО).