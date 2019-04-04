Названа причина отказа американского боксера от Головкина в пользу боя за титул «временного» чемпиона WBC

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Изначально Адамс считался основным кандидатом в соперники Головкина на бой 8 июня, который станет для казахстанца дебютным по контракту со стриминговым сервисом DAZN.

Однако американец принял предложение от своего соотечественника Джермалла Чарло (28−0, 21 КО), владеющего поясом «временного» чемпиона мира по версии WBC в среднем весе. Их поединок состоится 15 июня в Хьюстоне (Техас) и будет показан на Showtime.

По информации BoxingScene, Адамс выбрал предложение от стороны Чарло, так как оно было более выгодным с финансовой точки зрения, чем оферта представителей Головкина.

В итоге GGG остался без соперника на июнь, так как вариант со вторым кандидатом — поляком Камилом Шереметой (19−0, 4 КО), чемпионом Европы по версии EBU, также отпал.