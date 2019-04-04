Поветкин рассказал, что бы сделали с Макгрегором в СССР

«Засудить Деонтея Уайлдера у меня нет желания, а по роже дать ему — такое желание есть, конечно. Я понимаю, что он хороший боксер, но ему там насоветовали. Они же там своим языком лепят. Вы посмотрите, что они друг на друга говорят. За это язык можно отрезать. У них там менталитет другой. Что Конор Макгрегор, что этот, Тайсон Фьюри, который в Бэтмена переоделся. При СССР их, наверное, в дурку отправили бы. Сказали бы: “Ребята, давайте, куда вам боксировать”», — сказал Поветкин в эфире Youtube-канала Octagon TV.