Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Авангард
Футбол. Зарубежный
20:00
Сассуоло
Кьево
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Алавес
Футбол. Зарубежный
21:30
Леганес
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
22:00
Аталанта
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:30
Реал Сосьедад
Бетис
Хоккей. НХЛ
05:30
Анахайм Дакс3
Калгари Флэймз1
Хоккей. НХЛ
5.04
Баффало Сэйбрз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
5.04
Торонто Мэйпл Ливз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
5.04
Флорида Пантерз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
5.04
Питтсбург Пингвинз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
5.04
Вашингтон Кэпиталз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
5.04
Каролина Харрикейнз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
5.04
Сент-Луис Блюз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
5.04
Нэшвилл Предаторз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
5.04
Миннесота Уайлд
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
03:00
Чикаго БлэкхоксБ4
Сент-Луис Блюз3
Хоккей. НХЛ
02:30
Нью-Йорк Рейнджерс1
Оттава Сенаторз4
Все события
Фоторепортажи
15Юлии Ефимовой — 27
20Главная красавица биатлона завоевала Кубок мира
14:46 (мск), источник: Р-Спорт

Поветкин рассказал, что бы сделали с Макгрегором в СССР

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Бывший чемпион мира в тяжелом весе Александр Поветкин поделился мнением относительно поведения современных боксеров и бойцов в повседневной жизни.

Наверх
18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

Поветкин считает, что упражнения спортсменов в трештоке начали переходить все возможные границы приличия.

«Засудить Деонтея Уайлдера у меня нет желания, а по роже дать ему — такое желание есть, конечно. Я понимаю, что он хороший боксер, но ему там насоветовали. Они же там своим языком лепят. Вы посмотрите, что они друг на друга говорят. За это язык можно отрезать. У них там менталитет другой. Что Конор Макгрегор, что этот, Тайсон Фьюри, который в Бэтмена переоделся. При СССР их, наверное, в дурку отправили бы. Сказали бы: “Ребята, давайте, куда вам боксировать”», — сказал Поветкин в эфире Youtube-канала Octagon TV.

Во время загрузки произошла ошибка.
 'Реклама дороже, чем у Бузовой': сколько зарабатывают Медведева и Загитова
Ученица Тутберидзе объяснила, почему отказалась выступать за Россию
Почему лучшие футбольные клубы не ведут борьбу за Кубок России
Чалов мог перейти в «Рому». ЦСКА не устроила сумма
Уткин: Зачем столько держать в СИЗО Кокорина и Мамаева?
Стало известно состояние Роналду после травмы
СМИ: Игрок ПСЖ достиг устной договоренности о переходе в «Реал»
Красотки-амазонки: как выглядит женская сборная России по хоккею
Что потребуется начинающему бегуну
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь