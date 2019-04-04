Боксер Али принес извинения за укус соперника в живот
Британский
Британский
Бой, который проходил 30 марта, завершился в пятом раунде, когда Али навалился на соперника и укусил его в живот.
«Я приношу извинения всем поклонникам бокса, моей команде, семье, британскому боксеру Дэвиду Прайсу и его команде. Я очень недоволен своими действиями и тем, как развернулась вся борьба. Все могут подтвердить, что мое поведение во время боя не было истинным отражением того, кто я», — отметил Али.
Теперь спортсмена могут дисквалифицировать на срок до двух лет и лишить гонорара за встречу в размере £20 тыс.
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