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13:56 (мск), источник: Газета.Ру

Боксер Али принес извинения за укус соперника в живот

Британский боксер-тяжеловес Кэш Али извинился за укус соотечественника Дэвида Прайса во время поединка в Ливерпуле, передает The Sun.

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Бой, который проходил 30 марта, завершился в пятом раунде, когда Али навалился на соперника и укусил его в живот.

«Я приношу извинения всем поклонникам бокса, моей команде, семье, британскому боксеру Дэвиду Прайсу и его команде. Я очень недоволен своими действиями и тем, как развернулась вся борьба. Все могут подтвердить, что мое поведение во время боя не было истинным отражением того, кто я», — отметил Али.

Теперь спортсмена могут дисквалифицировать на срок до двух лет и лишить гонорара за встречу в размере £20 тыс.

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