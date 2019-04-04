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20Главная красавица биатлона завоевала Кубок мира
15:33 (мск), источник: Vesti.kz

«Для возвращения утраченных и завоевания более высоких титулов, нужно порядка 500 тысяч долларов». Шарипова ответила на заявление Минспорта РК

Казахстанская боксерша Фируза Шарипова ответила на заявление Министерства культуры и спорта о выделении ей финансирования в 2018-м году, сообщают Vesti.kz.

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Вопросы появились после заявления спортсменки, у которой IBO и WBC отобрали титулы во втором полулегком весе. Шарипова пояснила, что не смогла провести защиту титула в нужные сроки, а именно до конца 2018 года, так как были проблемы с финансированием и что она безрезультатно обращалась за помощью в акиматы и Министерство культуры и спорта.

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Главное спортивное ведомство, в свою очередь, на своем официальном сайте выступило с заявлением, в котором сообщило, что в мае 2018-го выделило Шариповой на проведение боя 74,8 миллиона тенге.

Теперь Шарипова говорит, что те средства были пущены на защиту другого титула.

«Мы очень благодарны Министерству культуры и спорта РК и лично министру — Арыстанбеку Мухамедиулы. Благодаря финансовой поддержке, которая нам была оказана в мае 2018, мы смогли организовать бой в Санкт-Петербурге 9 сентября 2018 года, где я провела защиту титула чемпионки мира по версии WIBA в легком весе, который был завоеван августе 2017 года на выставке EXPO. После этого мне необходимо было провести защиту титула чемпионки мира по версии IBO и пояса WBC Silver, которые я завоевала в декабре 2017 года. Для этого и завоевания нового титула полноценной чемпионки мира WBC во втором полулегком весе мы договорились с Евой Вальстрем о бое в декабре 2018, но так и не смогли найти финансирование в размере 500 тысяч долларов. Я была действующей чемпионкой мира в двух весовых категориях и сейчас лишена этого статуса только в одном весе. Для того, чтобы вернуть утраченные пояса и завоевать еще более высокие титулы, нужно порядка 500 тысяч долларов. В некоторых СМИ неправильно подана информация. Мы ни в коем случае никого не обвиняем, мы просто просим финансовой помощи для организации моего боя за самые престижные титулы в профессиональном боксе с лучшими соперницами в мире», — пояснила Шарипова, написавшая пост в своем инстаграме.

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