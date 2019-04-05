Санчес рассказал, с кем Головкин будет драться в сентябре

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У казахстанского боксера Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) существует план Б на случай, если в сентябре не удастся провести реванш с обладателем поясов WBC и WBA (Super) Саулем «Канело» Альваресом (51−1−2, 35 КО).

Как заявил тренер GGG Абель Санчес, запасным вариантов выбран другой мексиканец — обладатель пояса WBO в первом среднем весе 22-летний мексиканец Хайме Мунгия (32−0, 26 КО).

«Мы хотим хороших боев, потому что это поможет нам подготовиться к “Канело” в сентябре, или если мы будем драться с Хайме Мунгией», — сказал Санчес Villainfy Media.

«Я думаю, что фанаты, СМИ и боксеры хотят увидеть третий бой Головкина и Альвареса, потому что они считаются двумя лучшими средневесами в мире. Так что, если “Канело” добьется успеха против Джейкобса, а мы добьемся успеха в июне, это будет зависеть от того, как сильно они этого боя хотят. Есть и другие хорошие бои. Дело не в поясах. Дело хороших боях», — добавил Санчес.