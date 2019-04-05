Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс1
Аризона Койотс4
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо ЭвеланшОТ3
Виннипег Джетс2
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон Ойлерз2
Сан-Хосе Шаркс3
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
СКА
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз7
Филадельфия Флайерз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз3
Ванкувер Кэнакс2
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота Уайлд0
Бостон Брюинз3
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало Сэйбрз5
Оттава Сенаторз2
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз1
Тампа-Бэй Лайтнинг3
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида ПантерзБ1
Нью-Йорк Айлендерс2
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург Пингвинз4
Детройт Ред Уингз1
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон Кэпиталз2
Монреаль Канадиенс1
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина Харрикейнз3
Нью-Джерси Дэвилз1
Футбол. Зарубежный
21:30
Майнц
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
21:45
Бордо
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:00
Саутгемптон
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
4.04
Реал Сосьедад2
Бетис1
Футбол. Зарубежный
4.04
Аталанта4
Болонья1
Все события
Фоторепортажи
16Мария Шарапова: главная красавица российского спорта за пределами корта
17Не вешать нос! Самые смешные кадры в истории РФПЛ
11:27 (мск), источник: Vesti.kz

Санчес рассказал, с кем Головкин будет драться в сентябре

У GGG есть и план А, и план Б.

Наверх
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

У казахстанского боксера Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) существует план Б на случай, если в сентябре не удастся провести реванш с обладателем поясов WBC и WBA (Super) Саулем «Канело» Альваресом (51−1−2, 35 КО).

Читайте также
Есть общие противники, или почему экс-чемпион с поясом WBC идеально подходит Головкину перед трилогией с «Канело»

Как заявил тренер GGG Абель Санчес, запасным вариантов выбран другой мексиканец — обладатель пояса WBO в первом среднем весе 22-летний мексиканец Хайме Мунгия (32−0, 26 КО).

«Мы хотим хороших боев, потому что это поможет нам подготовиться к “Канело” в сентябре, или если мы будем драться с Хайме Мунгией», — сказал Санчес Villainfy Media.

«Я думаю, что фанаты, СМИ и боксеры хотят увидеть третий бой Головкина и Альвареса, потому что они считаются двумя лучшими средневесами в мире. Так что, если “Канело” добьется успеха против Джейкобса, а мы добьемся успеха в июне, это будет зависеть от того, как сильно они этого боя хотят. Есть и другие хорошие бои. Дело не в поясах. Дело хороших боях», — добавил Санчес.

Отметим, что до сих пор не объявлено о дате следующего боя Головкина. Мунгия же мог стать соперником GGG еще в мае прошлого года, но Атлетическая комиссия Невады тогда посчитала мексиканца неопытным и запретила ему драться с GGG.

"Кто-то точно получит травму или пулю". Боец UFC обеспокоен скандалом МакГрегора и Нурмагомедова
«Авангард» одержал третью победу над «Салаватом Юлаевым»
Массимо Каррера вспомнил свой первый год работы в «Спартаке»
Алексей Ягудин назвал главное открытие года в фигурном катании
ЦСКА занял второе место в таблице Евролиги, одержав 24 победы
Кучеров стал первым игроком НХЛ в XXI веке с 126 очками за сезон
Легенда «Барселоны» Хави выиграл 33-й трофей в карьере
Команда Овечкина стала победителем Столичного дивизиона НХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь