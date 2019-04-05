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19:00 (мск), источник: Vesti.kz

«Нокаут в первом раунде»: менеджер Данияра Елеусинова рассказал о планах олимпийского чемпиона и датах боев

Казахстанский боксер-профессионал Данияр Елеусинов (6−0, 3 КО) в течение двух недель может провести два боя в США. Подробности планов корреспонденту Vesti.kz рассказал менеджер спортсмена Зия Алиев.

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Источник: BoxingScene.com

— Данияр вернется на ринг 25 мая в Чикаго в андеркарте вечера боя Александра Усика, — рассказал Алиев.

— Восемь раундов?

— Мы думаем над этим. Планировалось, что бой будет 17 мая, а следующий — в середине июня. Месяц должен был перерыв: в мае хотели восемь раундов, в июне — 10. Теперь ситуация изменилась. Майский бой перенесен на конец, а июньский должен состояться почти в начале. Между ними всего две недели.

Думаем сейчас, ведь мы хотим и июньское шоу взять. Но там две недели… Данияр, как минимум, должен нокаутировать соперника в мае в первом раунде, чтобы выйти без травм и через две недели вернуться на ринг. Если мы откажемся от июньского боя, то в мае будет 10 раундов.

— А что по соперникам?

— Это зависит от количества боев. Если берем только 25 мая, то соперник будет достаточно нормальный.

Напомним, 28-летний олимпийский чемпион Данияр Елеусинов провел в профессионалах шесть победных боев. Отечественный полусредневес уже выходил на ринг в 2019 году: в восьмираундовом противостоянии казахстанец выиграл по очкам у 36-летнего мексиканца Сильверио Ортиса.

"Нокаут в первом раунде". Менеджер Данияра Елеусинова рассказал о планах олимпийского чемпиона и датах боев
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