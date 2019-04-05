«Нокаут в первом раунде»: менеджер Данияра Елеусинова рассказал о планах олимпийского чемпиона и датах боев
Казахстанский
Казахстанский
— Данияр вернется на ринг 25 мая в Чикаго в андеркарте вечера боя Александра Усика, — рассказал Алиев.
— Восемь раундов?
— Мы думаем над этим. Планировалось, что бой будет 17 мая, а следующий — в середине июня. Месяц должен был перерыв: в мае хотели восемь раундов, в июне — 10. Теперь ситуация изменилась. Майский бой перенесен на конец, а июньский должен состояться почти в начале. Между ними всего две недели.
Думаем сейчас, ведь мы хотим и июньское шоу взять. Но там две недели… Данияр, как минимум, должен нокаутировать соперника в мае в первом раунде, чтобы выйти без травм и через две недели вернуться на ринг. Если мы откажемся от июньского боя, то в мае будет 10 раундов.
— А что по соперникам?
— Это зависит от количества боев. Если берем только 25 мая, то соперник будет достаточно нормальный.
Напомним, 28-летний олимпийский чемпион Данияр Елеусинов провел в профессионалах шесть победных боев. Отечественный полусредневес уже выходил на ринг в 2019 году: в восьмираундовом противостоянии казахстанец выиграл по очкам у 36-летнего мексиканца Сильверио Ортиса.