«Нокаут в первом раунде»: менеджер Данияра Елеусинова рассказал о планах олимпийского чемпиона и датах боев

Источник: BoxingScene.com

— Данияр вернется на ринг 25 мая в Чикаго в андеркарте вечера боя Александра Усика, — рассказал Алиев.

— Восемь раундов?

— Мы думаем над этим. Планировалось, что бой будет 17 мая, а следующий — в середине июня. Месяц должен был перерыв: в мае хотели восемь раундов, в июне — 10. Теперь ситуация изменилась. Майский бой перенесен на конец, а июньский должен состояться почти в начале. Между ними всего две недели.

Думаем сейчас, ведь мы хотим и июньское шоу взять. Но там две недели… Данияр, как минимум, должен нокаутировать соперника в мае в первом раунде, чтобы выйти без травм и через две недели вернуться на ринг. Если мы откажемся от июньского боя, то в мае будет 10 раундов.

— А что по соперникам?

— Это зависит от количества боев. Если берем только 25 мая, то соперник будет достаточно нормальный.