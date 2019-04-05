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23:05 (мск), источник: Р-Спорт

Усик дебютирует в тяжелом весе 25 мая в бою с Такамом

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Украинский боксер Александр Усик проведет свой первый бой в супертяжелом весе 25 мая против камерунца Карлоса Такама, сообщается на сайте промоутерской компании Matchroom Boxing.

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Отмечается, что поединок пройдет в американском городе Оксон-Хилл (штат Мэриленд).

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В конце марта Усик отказался от чемпионского титула по версии WBA (Super) в первом тяжелом весе и от боя против российского боксера Дениса Лебедева. На счету Усика 16 побед (12 — нокаутом) в 16 боях в первом тяжелом весе, где он был абсолютным чемпионом мира. Свой предыдущий бой 32-летний украинский боксер провел в ноябре прошлого года, победив британца Тони Беллью.

Такам одержал на профессиональном ринге 36 побед (28 — нокаутом) при пяти поражениях и одной ничьей. В октябре 2014 года он уступил российскому тяжеловесу Александру Поветкину.

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