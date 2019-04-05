Усик дебютирует в тяжелом весе 25 мая в бою с Такамом

В конце марта Усик отказался от чемпионского титула по версии WBA (Super) в первом тяжелом весе и от боя против российского боксера Дениса Лебедева. На счету Усика 16 побед (12 — нокаутом) в 16 боях в первом тяжелом весе, где он был абсолютным чемпионом мира. Свой предыдущий бой 32-летний украинский боксер провел в ноябре прошлого года, победив британца Тони Беллью.