Олимпийский чемпион из Узбекистана дебютировал в профи нокаутом за 20 секунд

В своем первом поединке в профи 26-летний боксер встречался с 25-летним индонезийцем Энтони Холтом. Поединок, который прошел в рамках вечера бокса Dubai Fight Night в ОАЭ, был рассчитан на шесть раундов, но завершился уже на 20-й секунде первого. Зоиров отправил своего соперника в нокаут.

Таким образом, Зоиров дебютировал в профи с победы нокаутом, а Холт потерпел пятое поражение в карьере при пяти победах и одной ничьей.

Стоит отметить, что Зоиров является олимпийским чемпионом 2016 года, выиграв турнир в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 52 килограммов.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/3gxOb5qc1H8?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.