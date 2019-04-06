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11:40 (мск), источник: Vesti.kz

Олимпийский чемпион из Узбекистана дебютировал в профи нокаутом за 20 секунд

Олимпийский чемпион из Узбекистана Шахобиддин Зоиров дебютировал на профессиональном ринге досрочной победой, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В своем первом поединке в профи 26-летний боксер встречался с 25-летним индонезийцем Энтони Холтом. Поединок, который прошел в рамках вечера бокса Dubai Fight Night в ОАЭ, был рассчитан на шесть раундов, но завершился уже на 20-й секунде первого. Зоиров отправил своего соперника в нокаут.

Таким образом, Зоиров дебютировал в профи с победы нокаутом, а Холт потерпел пятое поражение в карьере при пяти победах и одной ничьей.

Стоит отметить, что Зоиров является олимпийским чемпионом 2016 года, выиграв турнир в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 52 килограммов.

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Напомним, в рамках этого вечер бокса выступили два казахстанских боксера. Султан Заурбек нокаутировал китайского боксера Ченгхонга Тао, а Абилхайыр Шегалиев одержал досрочную победу над Теймуразом Абуладзе из Грузии.

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