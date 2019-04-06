Олимпийский чемпион из Узбекистана дебютировал в профи нокаутом за 20 секунд
Олимпийский чемпион из Узбекистана Шахобиддин Зоиров дебютировал на профессиональном ринге досрочной победой, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Олимпийский чемпион из Узбекистана Шахобиддин Зоиров дебютировал на профессиональном ринге досрочной победой, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В своем первом поединке в профи 26-летний боксер встречался с 25-летним индонезийцем Энтони Холтом. Поединок, который прошел в рамках вечера бокса Dubai Fight Night в ОАЭ, был рассчитан на шесть раундов, но завершился уже на 20-й секунде первого. Зоиров отправил своего соперника в нокаут.
Таким образом, Зоиров дебютировал в профи с победы нокаутом, а Холт потерпел пятое поражение в карьере при пяти победах и одной ничьей.
Стоит отметить, что Зоиров является олимпийским чемпионом 2016 года, выиграв турнир в
Напомним, в рамках этого вечер бокса выступили два казахстанских боксера. Султан Заурбек нокаутировал китайского боксера Ченгхонга Тао, а Абилхайыр Шегалиев одержал досрочную победу над Теймуразом Абуладзе из Грузии.