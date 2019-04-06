Следующее заседание суда по делу Ковалева состоится 19 апреля
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Следующее заседание суда в городе
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Следующее заседание суда в городе
Ранее стало известно, что Ковалев в июне 2018 года был арестован в Калифорнии по обвинению в нападении на женщину на вечеринке, а затем выпущен под залог. Потерпевшей оказалась американская модель Джейми Фронтц, которая заявила, что подаст к российскому боксеру иск на восемь миллионов долларов. По словам Фронтц, в результате нападения у нее был сломан нос, появились открытая рана на голове, сотрясение и две травмы позвоночника.
Суд по данному делу может сказаться на возможном бое Ковалева с британцем Энтони Ярдом. В середине марта WBO обязала команду российского боксера начать переговоры с Ярдом. На 8 апреля были назначены торги на организацию боя. Сообщалось, что бой может пройти 1 июня в Челябинске.