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11:15 (мск), источник: Р-Спорт

Следующее заседание суда по делу Ковалева состоится 19 апреля

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Следующее заседание суда в городе Сан-Бернардино (США) по делу обладателя пояса WBO российского боксера Сергея Ковалева, подозреваемого в нападении на женщину в Калифорнии, состоится 19 апреля, сообщает Boxingscene.com.

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Ранее стало известно, что Ковалев в июне 2018 года был арестован в Калифорнии по обвинению в нападении на женщину на вечеринке, а затем выпущен под залог. Потерпевшей оказалась американская модель Джейми Фронтц, которая заявила, что подаст к российскому боксеру иск на восемь миллионов долларов. По словам Фронтц, в результате нападения у нее был сломан нос, появились открытая рана на голове, сотрясение и две травмы позвоночника.

Суд по данному делу может сказаться на возможном бое Ковалева с британцем Энтони Ярдом. В середине марта WBO обязала команду российского боксера начать переговоры с Ярдом. На 8 апреля были назначены торги на организацию боя. Сообщалось, что бой может пройти 1 июня в Челябинске.

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