Следующее заседание суда по делу Ковалева состоится 19 апреля

Ранее стало известно, что Ковалев в июне 2018 года был арестован в Калифорнии по обвинению в нападении на женщину на вечеринке, а затем выпущен под залог. Потерпевшей оказалась американская модель Джейми Фронтц, которая заявила, что подаст к российскому боксеру иск на восемь миллионов долларов. По словам Фронтц, в результате нападения у нее был сломан нос, появились открытая рана на голове, сотрясение и две травмы позвоночника.