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11:59 (мск), источник: Vesti.kz

«Время для Головкина?» Чемпион мира в среднем весе лишился соперника на бой в июне

Промоутер Эдди Хирн (Matchroom Boxing) подтвердил, что чемпион мира по версии WBO в среднем весе американский боксер Деметриус Андраде (27−0, 17 КО) следующий бой проведет в июне. Однако его соперником не будет ранее анонсированный поляк Мацей Сулецки (28−1, 11 КО), сообщает vRINGe.com.

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Как сообщает издание, причина принятого решения в том, что 15 марта поляк в противостоянии с американцем Габриэлем Росадо (24−12−1, 14 КО) травмировал руку — диагностирована микротрещина. Сулецки вел в поединке с комфортным преимуществом, но в предпоследнем раунде дважды побывал на канвасе — дотянул до финального гонга и победил решением судей.

По словам Хирна, он все еще надеется сделать Андраде бой в родном Провиденсе (штат Род-Айленд, США) 22 или 29 июня. Продолжается поиск оппонента.

Также ранее были слухи о том, что Андраде выступит в одном шоу с бывшим лидером дивизиона казахстанским панчером Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО).

В свою очередь, польский журналист Fightnews.com Пржемек Гарцарчик в своем твиттере описав данную ситуацию, в заключение также упомянул Головкина: «Время для GGG?».

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Напомним, ожидается, что возвращение GGG состоится на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) 8 или 14 июня. Это будет его первый бой по трехлетнему контракту с DAZN и первый после поражения от мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (51−1−2, 35 КО).

Наиболее вероятным соперником Головкина на этот поединок являлся американец Брэндон Адамс (21−2, 13 КО), но он вместо GGG предпочел своего соотечественника Джермалла Чарло (28−0, 21 КО), владеющего поясом «временного» чемпиона WBC в среднем весе. Также рассматривался вариант боя с поляком Камилом Шереметой (19−0, 4 КО).

Сейчас же СМИ называют самым вероятным оппонентом Головкина для дебюта на DAZN французского боксера камерунского происхождения Хассана Н’Дама Н’Жикама (37−3, 21 КО), владеющего поясом WBC Silver.

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