Умер финский боксер Олли Мяки

Мяки ушел из жизни в городе Киркконумми после долгой болезни. Он был боксером легкой весовой категории и одним из самых успешных представителей этого вида спорта в истории Финляндии.

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Во второй половине 1950-х годов он выступал за сборную Финляндии, стал чемпионом Европы, дважды чемпионом Скандинавии, четырехкратным чемпионом национального первенства, был участником многих международных турниров. О Мяки и его чемпионском поединке, который был организован в 1962 году в Хельсинки, несколько лет назад сняли фильм «Улыбающийся человек», международное название картины — «Самый счастливый день в жизни Олли Мяки».

Уже являясь лидером национальной сборной, он должен был представлять страну на летних Олимпийских играх 1960 года в Риме, однако на них его не пустили по политическим причинам — из-за членства в Финской рабочей спортивной федерации, известной своей ярко выраженной левой направленностью. После этого Мяки решил покинуть сборную и уйти из любительского бокса в профессиональный, где дебютировал уже в октябре 1960-го.