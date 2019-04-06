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13:23 (мск), источник: ТАСС

Умер финский боксер Олли Мяки

ХЕЛЬСИНКИ, 6 апреля. /ТАСС/. Известный финский боксер Олли Мяки умер в субботу на 83-м году жизни. Об этом сообщила газета Ilta-Sanomat со ссылкой на заявление его семьи.

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Мяки ушел из жизни в городе Киркконумми после долгой болезни. Он был боксером легкой весовой категории и одним из самых успешных представителей этого вида спорта в истории Финляндии.

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Во второй половине 1950-х годов он выступал за сборную Финляндии, стал чемпионом Европы, дважды чемпионом Скандинавии, четырехкратным чемпионом национального первенства, был участником многих международных турниров. О Мяки и его чемпионском поединке, который был организован в 1962 году в Хельсинки, несколько лет назад сняли фильм «Улыбающийся человек», международное название картины — «Самый счастливый день в жизни Олли Мяки».

Уже являясь лидером национальной сборной, он должен был представлять страну на летних Олимпийских играх 1960 года в Риме, однако на них его не пустили по политическим причинам — из-за членства в Финской рабочей спортивной федерации, известной своей ярко выраженной левой направленностью. После этого Мяки решил покинуть сборную и уйти из любительского бокса в профессиональный, где дебютировал уже в октябре 1960-го.

Карьеру он все же продолжил — в феврале 1964 года в первом полусреднем весе завоевал пояс чемпиона по версии Европейского боксерского союза (ЕБС). До сих пор он — единственный финн, которому удалось стать чемпионом Европы как среди любителей, так и среди профессионалов. В 1973 году он навсегда покинул ринг, проведя в профессиональном боксе 50 боев, победив в 28.

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