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16:29 (мск), источник: Vesti.kz

Джейкобс оказался тяжелее «Канело» за 30 дней до объединительного боя

Чемпион мира по версиям WBC, WBA (Super) в среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес (51−1−2, 35 КО) и обладатель пояса IBF американец Дэниэл Джейкобс (35−2, 29 КО) прошли процедуру взвешивания за 30 дней до очного поединка, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2019

Согласно правилам Всемирного боксерского совета (WBC), за месяц до боя боксеры должны уложиться в 176 фунтов (79,8 килограмма). И Альварес, и Джейкобс с поставленной задачей справились.

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Так, мексиканец показал на весах 168, фунта (76,2 килограмма), тогда как американец оказался на три килограмма тяжелее — 175,4 фунта (79,4 килограмма).

Объединительный бой Альвареса и Джейкобса состоится 4 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Для обоих боксеров этот поединок станет первой защитой титулов.

Именно на этой арене «Канело» дважды встречался с казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО). В сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же площадке решением большинства судей выиграл мексиканец. Тогда казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

При этом и Джейкобс дрался с Головкиным. Тогда, в марте 2017 года, на Madison Square Garden казахстанец победил единогласным решением и защитил пояса WBC, WBA (Super), IBF и IBO, которыми владел на тот момент. В октябре 2018 года Джейкобс завоевал вакантный титул IBF, отобранный организацией летом у казахстанца.

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