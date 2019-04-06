Объявился новый кандидат в соперники Головкина на следующий бой

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Ранее стало известно, что на ринг GGG вернется 8 июня, а сам поединок пройдет на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США).

По информации Worldboxingnews.net, в шортлист Головкина на июньский бой входит британский боксер Джон Райдер (27−4, 15 КО), номер один в рейтинге WBA во втором среднем весе.

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Изначально предполагалось, что соперником Головкина в июне станет Брэндон Адамс (21−2, 13 КО), но американец принял другое предложение и предпочел поединок с своим соотечественником Джермаллом Чарло (28−0, 21 КО), владеющим поясом «временного» чемпиона WBC в среднем весе.

Другим кандидатом в соперники GGG назывался поляк Камил Шеремета (19−0, 4 КО), чемпион Европы по версии EBU, но и этот вариант отпал. Позже появилось новое имя — бывшего «обычного» чемпиона мира по версии WBA в среднем весе француза камерунского происхождения Хассана Н`Дам Н`Жикама (37−3, 21 КО). Сейчас Н`Жикам — действующий обладатель пояса чемпиона по версии WBC Silver в среднем весе. В декабре 2018 года француз отобрал этот титул у бывшего соперника GGG британца Мартина Маррея (37−5−1, 17 КО).

Июньский бой станет для Головкина первым из шести в рамках трехлетнего сотрудничества со стриминговым сервисом DAZN. Ожидается, что в сентябре казахстанец проведет третий бой с Саулем «Канело» Альваресом (51−1−2, 35 КО). Правда, самому мексиканцу еще предстоит победить обладателя титула IBF в среднем весе американца Дэниэла Джейкобса (35−2, 29 КО). Их объединительный бой состоится 4 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.