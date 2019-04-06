Владимир Кличко прокомментировал слухи о возвращении на ринг

Источник: AP 2019

43-летний Кличко признался, что ему льстят слухи о возвращении в бокс.

Рад, что болельщикам меня не хватает, но пока мой статус остается неизменным. Хотя, никогда не говори никогда. Владимир Кличко украинский боксер

19 марта появились сообщения, что стриминговая платформа DAZN предложила украинцу 80 миллионов долларов за проведение трех поединков. На возможное возвращение Кличко отреагировал бывший чемпион мира Мануэль Чарр, заявивший, что готов выйти на ринг против украинца.