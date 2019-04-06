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20:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Владимир Кличко прокомментировал слухи о возвращении на ринг

Бывший чемпион мира по боксу украинец Владимир Кличко высказался относительно слухов о возможном возобновлении спортивной карьеры. Его слова передает Eurosport.de.

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Источник: AP 2019

43-летний Кличко признался, что ему льстят слухи о возвращении в бокс.

Рад, что болельщикам меня не хватает, но пока мой статус остается неизменным. Хотя, никогда не говори никогда.
Владимир Кличко
украинский боксер

19 марта появились сообщения, что стриминговая платформа DAZN предложила украинцу 80 миллионов долларов за проведение трех поединков. На возможное возвращение Кличко отреагировал бывший чемпион мира Мануэль Чарр, заявивший, что готов выйти на ринг против украинца.

В апреле 2017-го Кличко уступил британцу Джошуа. Поединок стал для украинского спортсмена последним в карьере. Всего в профессиональном боксе Кличко одержал 64 победы и потерпел 5 поражений. В активе Кличко 14 успешных защит титула абсолютного чемпиона мира по боксу.

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