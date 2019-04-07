«Еще до первого боя с “Канело”». Названа главная проблема Головкина
Бывший претендент на титул чемпиона мира в среднем весе британец Мэттью Маклин поделился мнением о своем бывшем сопернике — казахстанце Геннадии Головкине (38−1−1, 34 КО).
Бывший претендент на титул чемпиона мира в среднем весе британец Мэттью Маклин поделился мнением о своем бывшем сопернике — казахстанце Геннадии Головкине (38−1−1, 34 КО).
По его мнению, Головкин находится на спаде, и виной всему возраст боксера — 8 апреля ему исполнится 37 лет.
«За плечами у Головкина более 400 боев в любителях. Потом он был очень активен в профессионалах, регулярно работал в тренировочном лагере. Но уже несколько лет, как он на спаде — даже еще до первого боя с “Канело”. В общем, это возраст. Время никого не ждет», — написал Маклин в своем твиттере.
Боксеры встречались в 2013 году. Головкин нокаутировал британца в третьем раунде. После боя Маклин признался, что казахстанец сломал ему ребра.
«Я знал, насколько хорош был GGG еще до того, как встретился с ним. Но тогда я был на таком этапе своей карьеры, когда речь шла о боях за титулы чемпиона мира, самых больших боях за огромные деньги… Я уже был на спаде», — добавил Маклин.
Головкин дважды дрался с Саулем «Канело» Альваресом (51−1−2, 35 КО) в