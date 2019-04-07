Боксер Дмитрий Чудинов проиграл в бою за интернациональный титул чемпиона Польши

Источник: РИА "Новости"

Чудинов в первом раунде работал первым номером и постоянно шел вперед, стремясь выйти на ближнюю дистанцию и часто действуя боковыми одиночными ударами по корпусу, однако Пажечевский был быстрее соперника и уверенно контролировал ход поединка, пользуясь преимуществом в габаритах.

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В начале второго раунда россиянин оказался в нокдауне. Он продолжил поединок и выдержал продолжительный атакующий натиск противника, и когда казалось, что темп спал, Чудинов снова оказался на полу. Судья не стал дожидаться окончания отсчета и остановил поединок, присудив победу поляку.

32-летний Чудинов потерпел третье поражение подряд и четвертое в последних пяти поединках. В активе Чудинова теперь 21 победа (13 нокаутом), пять поражений и две ничьи. Он владел титулом временного чемпиона мира WBA в 2014 году, один раз его защитил, а в 2015-м расстался с ним, проиграв британцу Крису Юбенку — младшему техническим нокаутом в 12-м раунде.

На счету 25-летнего Пажечевского 23 победы (16 нокаутом), одно поражение. Он продлил серию побед нокаутом до семи боев.

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