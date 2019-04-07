Боксер Дмитрий Чудинов проиграл в бою за интернациональный титул чемпиона Польши

Текущие события
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Луч0
Чертаново0
Футбол. Первый дивизион
10:00
СКА-Хабаровск
Шинник
Футбол. Премьер-лига
11:30
Уфа
Ростов
Футбол. Первый дивизион
12:00
Томь
Тамбов
Футбол. Первый дивизион
13:00
Ротор
Балтика
Футбол. Зарубежный
13:00
Алавес
Леганес
Футбол. Зарубежный
13:30
Фиорентина
Фрозиноне
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес Кингз5
Вегас Голден Найтс2
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс5
Колорадо Эвеланш2
Футбол. Первый дивизион
14:00
Зенит-2
Сибирь
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Енисей
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс2
Виннипег Джетс4
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз1
Эдмонтон Ойлерз3
Футбол. Первый дивизион
14:30
Спартак-2
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
15:00
Авангард К
Мордовия
Футбол. Первый дивизион
15:00
Химки
Нижний Новгород
Футбол. Зарубежный
15:00
Хетафе
Атлетик
Футбол. Первый дивизион
16:00
Сочи
Тюмень
Футбол. Первый дивизион
16:00
Факел
Армавир
Футбол. Зарубежный
16:00
Реймс
Лилль
Футбол. Зарубежный
16:00
Тулуза
Нант
Футбол. Зарубежный
16:00
Удинезе
Эмполи
Футбол. Зарубежный
16:00
Кальяри
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
16:05
Эвертон
Арсенал
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз5
Чикаго Блэкхокс2
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас Старз3
Миннесота Уайлд0
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Хоффенхайм
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль КанадиенсБ6
Торонто Мэйпл Ливз5
Хоккей. НХЛ
02:00
Оттава Сенаторз2
Коламбус Блю Джэкетс6
Хоккей. НХЛ
02:00
Детройт Ред Уингз1
Баффало Сэйбрз7
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида ПантерзОТ3
Нью-Джерси Дэвилз4
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия Флайерз3
Каролина Харрикейнз4
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург ПингвинзОТ3
Нью-Йорк Рейнджерс4
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон Кэпиталз0
Нью-Йорк Айлендерс3
Футбол. Зарубежный
17:15
Вальядолид
Севилья
Футбол. Зарубежный
18:00
Ницца
Монпелье
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив
Зенит
Футбол. Зарубежный
19:00
Боруссия М
Вердер
Футбол. Зарубежный
19:00
Интер
Аталанта
Футбол. Зарубежный
19:00
Лацио
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
19:30
Сельта
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
19:30
Леванте
Уэска
Хоккей. НХЛ
6.04
Сент-Луис БлюзБ3
Ванкувер Кэнакс2
Футбол. Зарубежный
6.04
Барселона2
Атлетико0
Футбол. Зарубежный
21:30
Наполи
Дженоа
Футбол. Зарубежный
6.04
Сампдория0
Рома1
Футбол. Зарубежный
6.04
Амьен2
Сент-Этьен2
Футбол. Зарубежный
6.04
Анже3
Ренн3
Футбол. Зарубежный
6.04
Генгам1
Монако1
Футбол. Зарубежный
6.04
Ним2
Кан0
Хоккей. НХЛ
6.04
Бостон Брюинз3
Тампа-Бэй Лайтнинг6
Все события
Фоторепортажи
13ЦСКА одержал победу над «Спартаком»
10«Салават Юлаев» дожал «Авангард» в овертайме
09:09 (мск), источник: ТАСС

Боксер Дмитрий Чудинов проиграл в бою за интернациональный титул чемпиона Польши

ТАСС, 7 апреля. Бывший временный чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) россиянин Дмитрий Чудинов не сумел завоевать интернациональный титул чемпиона Польши в весовой категории до 76,2 кг. В 10-раундовом поединке в Катовице он проиграл поляку Роберту Пажечевскому нокаутом во втором раунде.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Чудинов в первом раунде работал первым номером и постоянно шел вперед, стремясь выйти на ближнюю дистанцию и часто действуя боковыми одиночными ударами по корпусу, однако Пажечевский был быстрее соперника и уверенно контролировал ход поединка, пользуясь преимуществом в габаритах.

Читайте также
Боксер Дмитрий Чудинов заявил, что не завершал карьеру и в ближайшее время проведет бой

В начале второго раунда россиянин оказался в нокдауне. Он продолжил поединок и выдержал продолжительный атакующий натиск противника, и когда казалось, что темп спал, Чудинов снова оказался на полу. Судья не стал дожидаться окончания отсчета и остановил поединок, присудив победу поляку.

32-летний Чудинов потерпел третье поражение подряд и четвертое в последних пяти поединках. В активе Чудинова теперь 21 победа (13 нокаутом), пять поражений и две ничьи. Он владел титулом временного чемпиона мира WBA в 2014 году, один раз его защитил, а в 2015-м расстался с ним, проиграв британцу Крису Юбенку — младшему техническим нокаутом в 12-м раунде.

На счету 25-летнего Пажечевского 23 победы (16 нокаутом), одно поражение. Он продлил серию побед нокаутом до семи боев.

Смотрите также: 5 главных побед в карьере Головкина

15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий
5 главных побед в карьере Головкина
 Загитова сделала то, что не удавалось никому больше 30 лет
Вяльбе: Губерниев переходит границы, он подставляет всю нашу команду
Селихов поплыл – «Спартак» развалился. ЦСКА выиграл дерби
«Салават» обыграл «Авангард» и вернул серию в Уфу
Суперзвездный русский лыжник завершил сезон подиумом
Тарасенко в пятый раз подряд стал лучшим снайпером «Сент-Луиса»
«Барселона» обыграла «Атлетико» благодаря двум голам в концовке
Финн Барков побил рекорд Буре по очкам за «Флориду» в сезоне НХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь