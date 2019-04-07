Непобежденный казахстанский боксер назвал фактор успеха на профи-ринге

Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Томь0
Тамбов0
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Уфа1
Ростов0
Футбол. Первый дивизион
13:00
Ротор
Балтика
Футбол. Зарубежный
13:00
Алавес
Леганес
Футбол. Зарубежный
13:30
Фиорентина
Фрозиноне
Футбол. Первый дивизион
14:00
Зенит-2
Сибирь
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Енисей
Футбол. Первый дивизион
14:30
Спартак-2
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
15:00
Авангард К
Мордовия
Футбол. Первый дивизион
15:00
Химки
Нижний Новгород
Футбол. Зарубежный
15:00
Хетафе
Атлетик
Футбол. Первый дивизион
10:00
СКА-Хабаровск1
Шинник0
Футбол. Первый дивизион
16:00
Сочи
Тюмень
Футбол. Первый дивизион
16:00
Факел
Армавир
Футбол. Зарубежный
16:00
Реймс
Лилль
Футбол. Зарубежный
16:00
Тулуза
Нант
Футбол. Зарубежный
16:00
Удинезе
Эмполи
Футбол. Зарубежный
16:00
Кальяри
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
16:05
Эвертон
Арсенал
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Хоффенхайм
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
17:15
Вальядолид
Севилья
Футбол. Первый дивизион
08:00
Луч0
Чертаново0
Футбол. Зарубежный
18:00
Ницца
Монпелье
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив
Зенит
Футбол. Зарубежный
19:00
Боруссия М
Вердер
Футбол. Зарубежный
19:00
Интер
Аталанта
Футбол. Зарубежный
19:00
Лацио
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
19:30
Сельта
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
19:30
Леванте
Уэска
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес Кингз5
Вегас Голден Найтс2
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс5
Колорадо Эвеланш2
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс2
Виннипег Джетс4
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз1
Эдмонтон Ойлерз3
Футбол. Зарубежный
21:30
Наполи
Дженоа
Футбол. Зарубежный
21:45
Бетис
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Страсбур
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз5
Чикаго Блэкхокс2
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас Старз3
Миннесота Уайлд0
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль КанадиенсБ6
Торонто Мэйпл Ливз5
Хоккей. НХЛ
02:00
Оттава Сенаторз2
Коламбус Блю Джэкетс6
Хоккей. НХЛ
02:00
Детройт Ред Уингз1
Баффало Сэйбрз7
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида ПантерзОТ3
Нью-Джерси Дэвилз4
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия Флайерз3
Каролина Харрикейнз4
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург ПингвинзОТ3
Нью-Йорк Рейнджерс4
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон Кэпиталз0
Нью-Йорк Айлендерс3
Хоккей. НХЛ
6.04
Сент-Луис БлюзБ3
Ванкувер Кэнакс2
Все события
Фоторепортажи
17Красотки-амазонки: как выглядит женская сборная России по хоккею
10«Салават Юлаев» дожал «Авангард» в овертайме
12:23 (мск), источник: Vesti.kz

Непобежденный казахстанский боксер назвал фактор успеха на профи-ринге

Казахстанский боксер Муса Турсынгалиев назвал свой фактор успеха на профессиональном уровне, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

«Ключ к успеху — упорный труд и дисциплина», — написал он на своей странице в Instagram.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что Турсынгалиев свой последний поединок провел в марте в Голливуде (штат Флорида, США). Его соперником был американец Винсент Дженнингс, которого казахстанец победил единогласным решением судей (38:37, 38:37 и 38:37).

Как итог, 24-летний Турсынгалиев одержал девятую победу в девяти боях на профи-ринге. Шесть из них он завершил досрочно.

Профессиональную карьеру в полулегком весе Турсынгалиев начал в ноябре 2017 года. В конце прошлого года он анонсировал бой за пояс от WBA, а позже рассказал о поединке за данный титул и назвал желаемого соперника из команды «Канело».

Избегавший боя с Головкиным бывший чемпион мира арестован в Германии
«Регулярка» НХЛ: Кучеров и Овечкин вписали свои имена в историю
«Убогая манера»: Назаров написал стих про «Спартак»
Шаровая молния. Кучеров установил рекорд результативности
Месси вышел на первое место по победам в примере
Боксер Дмитрий Чудинов проиграл в бою за титул чемпиона Польши
Форварду «Атлетико» грозит восьмиматчевая дисквалификация
Финн Барков побил рекорд Буре по очкам за «Флориду» в сезоне НХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь