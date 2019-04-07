Непобежденный казахстанский боксер назвал фактор успеха на профи-ринге
Казахстанский боксер Муса Турсынгалиев назвал свой фактор успеха на профессиональном уровне, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер Муса Турсынгалиев назвал свой фактор успеха на профессиональном уровне, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Ключ к успеху — упорный труд и дисциплина», — написал он на своей странице в Instagram.
Отметим, что Турсынгалиев свой последний поединок провел в марте в Голливуде (штат Флорида, США). Его соперником был американец Винсент Дженнингс, которого казахстанец победил единогласным решением судей (38:37, 38:37 и 38:37).
Как итог, 24-летний Турсынгалиев одержал девятую победу в девяти боях на
Профессиональную карьеру в полулегком весе Турсынгалиев начал в ноябре 2017 года. В конце прошлого года он анонсировал бой за пояс от WBA, а позже рассказал о поединке за данный титул и назвал желаемого соперника из команды «Канело».