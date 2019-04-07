Избегавший боя с Головкиным бывший чемпион мира арестован в Германии
В Кельне (Германия) был арестован бывший чемпион мира Феликс Штурм, сообщает vRINGe.com со ссылкой на Bild.
В Кельне (Германия) был арестован бывший чемпион мира Феликс Штурм, сообщает vRINGe.com со ссылкой на Bild.
В Германии ему грозил судебный иск. Все дело в том, что в последнем проведенном поединке Штурм спорно победил россиянина Федора Чудинова (19−2, 13 КО), отобрал титул чемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе (до 76,2 кг), но провалился на
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Штурм — бывший чемпионом мира по версиям WBO (2003−2004), WBA (2006, 2006−2012, 2016), IBF (2013−2014). Двукратный чемпион Германии, член олимпийской сборной Германии 2000 года.
В свое время его называли одним из претендентов на бой с Геннадием Головкиным, но, по мнению стороны казахстанца, Штурм предпочел избежать с ним встречи.