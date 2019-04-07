Избегавший боя с Головкиным бывший чемпион мира арестован в Германии

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Экс-боксер обвиняется в неуплате налогов. После завершения карьеры в 2016 году Штурм вернулся на историческую родину в Боснию.

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В Германии ему грозил судебный иск. Все дело в том, что в последнем проведенном поединке Штурм спорно победил россиянина Федора Чудинова (19−2, 13 КО), отобрал титул чемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе (до 76,2 кг), но провалился на допинг-тестировании — выявлен анаболический стероид станозолол.

Боксеру грозил иск и трехлетнее лишение свободы из-за использования стероидов. Штурм объявил о завершении карьеры и уехал в Боснию.

Штурм — бывший чемпионом мира по версиям WBO (2003−2004), WBA (2006, 2006−2012, 2016), IBF (2013−2014). Двукратный чемпион Германии, член олимпийской сборной Германии 2000 года.