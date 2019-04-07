Амир Хан назвал мотивы отказа от поединка с бывшим соперником Головкина

Текущие события
Футбол. Первый дивизион
16:00
Сочи
Тюмень
Футбол. Первый дивизион
16:00
Факел
Армавир
Футбол. Зарубежный
16:00
Реймс
Лилль
Футбол. Зарубежный
16:00
Тулуза
Нант
Футбол. Зарубежный
16:00
Удинезе
Эмполи
Футбол. Зарубежный
16:00
Кальяри
СПАЛ
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Авангард К0
Мордовия0
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Химки0
Нижний Новгород0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Хетафе0
Атлетик0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Спартак-20
Краснодар-21
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Зенит-21
Сибирь2
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Урал2
Енисей2
Футбол. Зарубежный
16:05
Эвертон
Арсенал
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Хоффенхайм
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
17:15
Вальядолид
Севилья
Футбол. Зарубежный
13:30
Фиорентина0
Фрозиноне1
Футбол. Зарубежный
18:00
Ницца
Монпелье
Футбол. Первый дивизион
13:00
Ротор1
Балтика0
Футбол. Зарубежный
13:00
Алавес1
Леганес1
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив
Зенит
Футбол. Зарубежный
19:00
Боруссия М
Вердер
Футбол. Зарубежный
19:00
Интер
Аталанта
Футбол. Зарубежный
19:00
Лацио
Сассуоло
Футбол. Первый дивизион
12:00
Томь1
Тамбов1
Футбол. Зарубежный
19:30
Сельта
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
19:30
Леванте
Уэска
Футбол. Премьер-лига
11:30
Уфа1
Ростов0
Футбол. Первый дивизион
10:00
СКА-Хабаровск1
Шинник0
Футбол. Зарубежный
21:30
Наполи
Дженоа
Футбол. Зарубежный
21:45
Бетис
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Страсбур
Футбол. Первый дивизион
08:00
Луч0
Чертаново0
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес Кингз5
Вегас Голден Найтс2
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс5
Колорадо Эвеланш2
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс2
Виннипег Джетс4
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз1
Эдмонтон Ойлерз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз5
Чикаго Блэкхокс2
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас Старз3
Миннесота Уайлд0
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль КанадиенсБ6
Торонто Мэйпл Ливз5
Хоккей. НХЛ
02:00
Оттава Сенаторз2
Коламбус Блю Джэкетс6
Хоккей. НХЛ
02:00
Детройт Ред Уингз1
Баффало Сэйбрз7
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида ПантерзОТ3
Нью-Джерси Дэвилз4
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия Флайерз3
Каролина Харрикейнз4
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург ПингвинзОТ3
Нью-Йорк Рейнджерс4
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон Кэпиталз0
Нью-Йорк Айлендерс3
Все события
Фоторепортажи
9В Сочи сделали футбольное поле из пластиковых стаканчиков
20Аделина Сотникова: от олимпийской чемпионки до иконы стиля
14:17 (мск), источник: Vesti.kz

Амир Хан назвал мотивы отказа от поединка с бывшим соперником Головкина

Популярный британский экс-чемпион мира Амир Хан (33−4, 20 КО) 20 апреля в Нью-Йорке (США) проведет бой с чемпионом мира по версии WBO в полусреднем весе (до 66,7 килограмма) американцем Теренсом Кроуфордом (34−0, 25 КО), сообщает vRINGe.com.

Наверх

Ради этого боя Хан в очередной раз отказал соотечественнику Келлу Бруку (38−2, 26 КО). И это несмотря на то, что гонорар за междусобойчик был выше, чем за поединок с Кроуфордом. Британские болельщики подозревают, что Хан панически боится проиграть Бруку.

В беседе с корреспондентом mirror.co.uk британец поведал настоящие мотивы своего решения: «Все было так: я уже дал добро на бой с Бруком, но неожиданно подоспело предложение о поединке с Кроуфордом. Я клянусь, уже был готов подписать контракт на бой с Бруком. Предложение от Top Rank даже для меня стало неожиданностью. Я веду свои дела вместе с отцом. Мы сравнили гонорары и увидели, что разницы почти нет…».

«А во всем остальном эти поединки даже нечего сравнивать. Бой против Кроуфорда, снова в США, на легендарном Madison Square Garden… — рассказывает Хан. — …и, самое главное, это же PPV. Это первое PPV шоу на ESPN за последние 20 лет. Последним на ESPN PPV дрался Шейн Мосли. Так что я просто не мог отказаться от шанса вновь стать бойцом калибра PPV».

По словам Хана, бой с Бруком все еще реален: «Бой с Бруком может еще и произойдет. Если я одержу победу над Кроуфордом, то мне придется сперва дать ему реванш. В таком случае бой с Бруком становится фактически нереальным. Но если я проиграю, то бой с Бруком будет вполне реальным вариантом. Я не против. Если в этом поединке будет какой-то смысл, то я дам добро. Не секрет, что мы деремся за деньги. У каждого из нас есть своя рыночная стоимость. Если мне предложат справедливый гонорар, то бой состоится».

Хан возобновил сотрудничество с тренером Вирджилом Хантером. Тот комментирует бой с Кроуфордом: «Я точно не стану винить Хана из-за этого решения. Я согласен, что этот бой стоит дороже. Да, он андердог. Но в этом есть и плюс. В случае поражения никто не станет его винить. Никто не скажет, что теперь бой с Бруком потерял свою ценность. Я смотрю на карьеру Брука. Считаю, он в последнее время не соглашается на какие-то рискованные бои. Это значит, что он ждет боя с Амиром Ханом. Думаю, их очная схватка может состояться в конце года».

«Я не знаю мотивов Хана, — говорит Хантер. — Я его спрашивал о том, почему он взял бой с Кроуфордом, а не с Бруком. Он мне ответил: “Бой с Бруком никуда от меня не денется”. И знаете что? Я с этим согласен. Да, это правда. Они не любят друг друга. Но они оба уже прошли карьерный пик. Поэтому если на кону будут хорошие деньги, то обоим стоит согласиться. Думаю, Амир согласится на бой. Но сможет ли он жить в случае поражения Бруку? Думаю, не сможет».

Отметим, что в сентябре 2016 года в Лондоне Келл Брук боксировал с Геннадием Головкиным. На кону стояли все чемпионские пояса в среднем весе, кроме пояса WBA, принадлежащие Геннадию. Поединок завершился в пятом раунде — после очередной серии пропущенных ударов угол британца выбросил полотенце.

Теперь я стал верить высказываниям игроков "Барыса" об "Авангарде" - отстраненный комментатор "Матч ТВ"
«Регулярка» НХЛ: Кучеров и Овечкин вписали свои имена в историю
«Убогая манера»: Назаров написал стих про «Спартак»
«Тюрьма — сложное испытание»: Галицкий о контракте с Мамаевым
Форварду «Атлетико» грозит восьмиматчевая дисквалификация
СМИ: НХЛ намерена продлить дисквалификацию Войнову
«Урал» играет с «Енисеем» в РПЛ (трансляция)
«Толстая и бесперспективная»: история падения Бутырской
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь