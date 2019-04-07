Амир Хан назвал мотивы отказа от поединка с бывшим соперником Головкина

Ради этого боя Хан в очередной раз отказал соотечественнику Келлу Бруку (38−2, 26 КО). И это несмотря на то, что гонорар за междусобойчик был выше, чем за поединок с Кроуфордом. Британские болельщики подозревают, что Хан панически боится проиграть Бруку.

В беседе с корреспондентом mirror.co.uk британец поведал настоящие мотивы своего решения: «Все было так: я уже дал добро на бой с Бруком, но неожиданно подоспело предложение о поединке с Кроуфордом. Я клянусь, уже был готов подписать контракт на бой с Бруком. Предложение от Top Rank даже для меня стало неожиданностью. Я веду свои дела вместе с отцом. Мы сравнили гонорары и увидели, что разницы почти нет…».

«А во всем остальном эти поединки даже нечего сравнивать. Бой против Кроуфорда, снова в США, на легендарном Madison Square Garden… — рассказывает Хан. — …и, самое главное, это же PPV. Это первое PPV шоу на ESPN за последние 20 лет. Последним на ESPN PPV дрался Шейн Мосли. Так что я просто не мог отказаться от шанса вновь стать бойцом калибра PPV».

По словам Хана, бой с Бруком все еще реален: «Бой с Бруком может еще и произойдет. Если я одержу победу над Кроуфордом, то мне придется сперва дать ему реванш. В таком случае бой с Бруком становится фактически нереальным. Но если я проиграю, то бой с Бруком будет вполне реальным вариантом. Я не против. Если в этом поединке будет какой-то смысл, то я дам добро. Не секрет, что мы деремся за деньги. У каждого из нас есть своя рыночная стоимость. Если мне предложат справедливый гонорар, то бой состоится».

Хан возобновил сотрудничество с тренером Вирджилом Хантером. Тот комментирует бой с Кроуфордом: «Я точно не стану винить Хана из-за этого решения. Я согласен, что этот бой стоит дороже. Да, он андердог. Но в этом есть и плюс. В случае поражения никто не станет его винить. Никто не скажет, что теперь бой с Бруком потерял свою ценность. Я смотрю на карьеру Брука. Считаю, он в последнее время не соглашается на какие-то рискованные бои. Это значит, что он ждет боя с Амиром Ханом. Думаю, их очная схватка может состояться в конце года».

«Я не знаю мотивов Хана, — говорит Хантер. — Я его спрашивал о том, почему он взял бой с Кроуфордом, а не с Бруком. Он мне ответил: “Бой с Бруком никуда от меня не денется”. И знаете что? Я с этим согласен. Да, это правда. Они не любят друг друга. Но они оба уже прошли карьерный пик. Поэтому если на кону будут хорошие деньги, то обоим стоит согласиться. Думаю, Амир согласится на бой. Но сможет ли он жить в случае поражения Бруку? Думаю, не сможет».