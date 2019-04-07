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18:29 (мск), источник: ТАСС

Гассиев может в июне дебютировать в супертяжелом весе

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Российский боксер Мурат Гассиев может дебютировать в супертяжелой весовой категории в июне. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье тренер спортсмена Виталий Сланов.

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Источник: РИА "Новости"

«Сейчас Мурат тренируется дома. Но через некоторое время вылетает в США, на базу в Биг-Бэр. Он держит вес около порядка 100 кг, старается не отпускать. Думаю, он будет готов к дебюту в супертяжелом весе в июне», — сказал Сланов.

Гассиев летом 2018 года уступил украинцу Александру Усику, лишившись титулов чемпиона мира в весе до 90,71 кг по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

Всего на счету спортсмена 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение.

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