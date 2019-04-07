Гассиев может в июне дебютировать в супертяжелом весе
МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Российский боксер Мурат Гассиев может дебютировать в супертяжелой весовой категории в июне. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье тренер спортсмена Виталий Сланов.
МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Российский боксер Мурат Гассиев может дебютировать в супертяжелой весовой категории в июне. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье тренер спортсмена Виталий Сланов.
«Сейчас Мурат тренируется дома. Но через некоторое время вылетает в США, на базу в
Гассиев летом 2018 года уступил украинцу Александру Усику, лишившись титулов чемпиона мира в весе до 90,71 кг по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).
Всего на счету спортсмена 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение.