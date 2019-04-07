Гассиев может в июне дебютировать в супертяжелом весе

«Сейчас Мурат тренируется дома. Но через некоторое время вылетает в США, на базу в Биг-Бэр. Он держит вес около порядка 100 кг, старается не отпускать. Думаю, он будет готов к дебюту в супертяжелом весе в июне», — сказал Сланов.