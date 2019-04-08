«Насолить “Канело” и GBP». Головкин задумал перехватить боксера у бывшего соперника

В данный момент идет поиск оппонента. По данным WBN, одним из претендентов является британец Джон Райдер (27−4, 15 КО) по прозвищу «Горилла», занимающий первое место в рейтинге WBA во втором среднем весе.
При этом ранее Райдера называли одним из самых вероятных оппонентов для
Также по слухам Райдер претендует и на бой с «суперчемпионом» мира по версии WBA во втором среднем весе соотечественником Каллумом Смитом (25−0, 18 КО).
Ожидалось, что в июне Головкин выступит в совместном шоу с чемпионом мира по версии WBO в среднем весе из США Деметриусом Андраде (27−0, 17 КО). Однако у обоих неожиданно возникла проблема с оппонентом: у американца сорвался бой с поляком Мацеем Сулецки (28−1, 11 КО), а у казахстанца перехватили американца Брэндона Адамса (21−2, 13 КО).
Другим кандидатом в соперники GGG назывался поляк Камил Шеремета (19−0, 4 КО), чемпион Европы по версии EBU, но и этот вариант отпал. Позже появилось новое имя — бывшего «обычного» чемпиона мира по версии WBA в среднем весе француза камерунского происхождения Хассана Н`Дам Н`Жикама (37−3, 21 КО). Сейчас Н`Жикам — действующий обладатель пояса чемпиона по версии WBC Silver в среднем весе. В декабре 2018 года француз отобрал этот титул у бывшего соперника GGG британца Мартина Маррея (37−5−1, 17 КО).
Последний раз Головкин выходил на ринг в сентябре прошлого года на
В октябре 2015 года Головкин техническим нокаутом в восьмом раунде победил Лемье (дела канадца и «Канело» ведет Golden Boy Promotions), отобрав у того титул IBF. Летом 2018 года организация отобрала этот пояс у казахстанца. В итоге вакантный титул в октябре завоевал Джейкобс, который в марте 2017 года решением судей проиграл Головкину. При этом американец стал первым соперником, кто выстоял все 12 раундов против GGG.