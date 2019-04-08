«Насолить “Канело” и GBP». Головкин задумал перехватить боксера у бывшего соперника

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В данный момент идет поиск оппонента. По данным WBN, одним из претендентов является британец Джон Райдер (27−4, 15 КО) по прозвищу «Горилла», занимающий первое место в рейтинге WBA во втором среднем весе.

При этом ранее Райдера называли одним из самых вероятных оппонентов для экс-чемпиона в среднем весе из Канады Давида Лемье (40−4, 34 КО). Якобы их поединок в рамках второго среднего веса состоится 4 мая в Лас-Вегасе (США) в андеркарде объединительного боя между чемпионом WBC, WBA (Super) в среднем весе мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (51−1−2, 35 КО) и обладателем пояса IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом (35−2, 29 КО).

Также по слухам Райдер претендует и на бой с «суперчемпионом» мира по версии WBA во втором среднем весе соотечественником Каллумом Смитом (25−0, 18 КО).

Ожидалось, что в июне Головкин выступит в совместном шоу с чемпионом мира по версии WBO в среднем весе из США Деметриусом Андраде (27−0, 17 КО). Однако у обоих неожиданно возникла проблема с оппонентом: у американца сорвался бой с поляком Мацеем Сулецки (28−1, 11 КО), а у казахстанца перехватили американца Брэндона Адамса (21−2, 13 КО).

Другим кандидатом в соперники GGG назывался поляк Камил Шеремета (19−0, 4 КО), чемпион Европы по версии EBU, но и этот вариант отпал. Позже появилось новое имя — бывшего «обычного» чемпиона мира по версии WBA в среднем весе француза камерунского происхождения Хассана Н`Дам Н`Жикама (37−3, 21 КО). Сейчас Н`Жикам — действующий обладатель пояса чемпиона по версии WBC Silver в среднем весе. В декабре 2018 года француз отобрал этот титул у бывшего соперника GGG британца Мартина Маррея (37−5−1, 17 КО).

Последний раз Головкин выходил на ринг в сентябре прошлого года на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США), когда раздельным решением судей проиграл «Канело» в матче-реванше (первый бой годом ранее завершился ничьей), потерпев первое поражение в карьере и потеряв титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе. Ожидается, что в сентябре казахстанец проведет третий бой с мексиканцем.