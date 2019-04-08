«Я и не ожидал увидеть Кинг-Конга». Главред The Ring оценил выбор Головкина на июнь
Главный редактор авторитетного журнала The Ring Дуглас Фишер поделился мнением о кандидатах в соперники
Главный редактор авторитетного журнала The Ring Дуглас Фишер поделился мнением о кандидатах в соперники
Для дебюта на стриминговом сервисе DAZN, намеченном на июнь, команда GGG рассматривала нескольких кандидатов — поляка Камила Шеремета (19−0, 4 КО) и американца Брэндона Адамса (21−2, 13 КО), но оба варианта отпали.
Сейчас фаворитом в соперники Головкина считается бывший «обычный» чемпион мира по версии WBA в среднем весе француз камерунского происхождения Хассан Н`Дам Н`Жикам (37−3, 21 КО). Последний — действующий обладатель пояса чемпиона по версии WBC Silver в среднем весе. В декабре 2018 года француз отобрал этот титул у бывшего соперника GGG британца Мартина Маррея (37−5−1, 17 КО).
«Что касается возможного соперника Головкина на июнь, то я нормально отношусь к Н`Даму, хотя бывший чемпион видал и лучшие время. Но он проверенный в битвах ветеран и
Последний раз Головкин выходил на ринг в сентябре прошлого года на
Ожидается, что в сентябре казахстанец проведет третий бой с мексиканцем. Правда, самому «Канело» еще предстоит победить обладателя титула IBF в среднем весе американца Дэниэла Джейкобса (35−2, 29 КО). Их объединительный бой состоится 4 мая на