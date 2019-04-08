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09:44 (мск), источник: Vesti.kz

«Я и не ожидал увидеть Кинг-Конга». Главред The Ring оценил выбор Головкина на июнь

Главный редактор авторитетного журнала The Ring Дуглас Фишер поделился мнением о кандидатах в соперники экс-чемпиона мира в среднем весе по нескольким версиям казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) на следующий бой, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Для дебюта на стриминговом сервисе DAZN, намеченном на июнь, команда GGG рассматривала нескольких кандидатов — поляка Камила Шеремета (19−0, 4 КО) и американца Брэндона Адамса (21−2, 13 КО), но оба варианта отпали.

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Сейчас фаворитом в соперники Головкина считается бывший «обычный» чемпион мира по версии WBA в среднем весе француз камерунского происхождения Хассан Н`Дам Н`Жикам (37−3, 21 КО). Последний — действующий обладатель пояса чемпиона по версии WBC Silver в среднем весе. В декабре 2018 года француз отобрал этот титул у бывшего соперника GGG британца Мартина Маррея (37−5−1, 17 КО).

«Что касается возможного соперника Головкина на июнь, то я нормально отношусь к Н`Даму, хотя бывший чемпион видал и лучшие время. Но он проверенный в битвах ветеран и по-прежнему считается легитимным соперником (третий номер рейтинга WBC). Учитывая напряженный для Головкина 2018 год, изнурительный бой с “Канело” и длительный простой вне ринга и зала, я и не ожидал, что GGG встретится с Кинг-Конгом в его дебютном бое на DAZN. Матвей Коробов стал бы интересным и потенциально опасным соперником. Мацей Сулецки — если он готов вернуться на ринг в июне после трудного десятираундового боя с Габриэлем Росадо — также стал бы серьезным соперником для GGG. Так что все в порядке, если это будет Н`Дам. Он забавный, с сумасшедшим сердцем, крепкими бакенбардами и ужасным балансом. Его часто роняют, но он поднимается и возвращается к работе», — написал Фишер в своей колонке.

Последний раз Головкин выходил на ринг в сентябре прошлого года на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США), когда раздельным решением судей проиграл мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (51−1−2, 35 КО) в матче-реванше (первый бой годом ранее завершился ничьей), потерпев первое поражение в карьере и потеряв титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

Ожидается, что в сентябре казахстанец проведет третий бой с мексиканцем. Правда, самому «Канело» еще предстоит победить обладателя титула IBF в среднем весе американца Дэниэла Джейкобса (35−2, 29 КО). Их объединительный бой состоится 4 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

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