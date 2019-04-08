«Я и не ожидал увидеть Кинг-Конга». Главред The Ring оценил выбор Головкина на июнь

«Что касается возможного соперника Головкина на июнь, то я нормально отношусь к Н`Даму, хотя бывший чемпион видал и лучшие время. Но он проверенный в битвах ветеран и по-прежнему считается легитимным соперником (третий номер рейтинга WBC). Учитывая напряженный для Головкина 2018 год, изнурительный бой с “Канело” и длительный простой вне ринга и зала, я и не ожидал, что GGG встретится с Кинг-Конгом в его дебютном бое на DAZN. Матвей Коробов стал бы интересным и потенциально опасным соперником. Мацей Сулецки — если он готов вернуться на ринг в июне после трудного десятираундового боя с Габриэлем Росадо — также стал бы серьезным соперником для GGG. Так что все в порядке, если это будет Н`Дам. Он забавный, с сумасшедшим сердцем, крепкими бакенбардами и ужасным балансом. Его часто роняют, но он поднимается и возвращается к работе», — написал Фишер в своей колонке.