Головкина провозгласили «истинным королем P4P» и победителем в боях против «Канело»

По его мнению, на положении Головкина в других рейтингах отразились результаты боев c мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (51−1−2, 35 КО), а точнее несправедливые судейские решения.
Боксеры дважды встречались на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. В сентябре 2017 года их первый поединок завершился ничьей, а спустя год на той же площадке решением большинства судей выиграл мексиканец. Тогда казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.
«Говоря о “реальных” чемпионах, вот он, истинный король, лучший средневес в мире и человек, заслуживающий находиться на вершине каждого списка. Есть претензии? Без проблем. Использую ли я свой рейтинг pound-for-pound, чтобы доказать свою точку зрения? Конечно. У всех так называемых экспертов, не было бы выбора, кроме как поставить Головкина на первое место, если бы судьи сделали свою работу и отдали казахстанцу победы, заслуженные им в обоих тяжелых поединках с Саулем “Канело” Альваресом. Давайте начистоту: первый поединок был чистой победой Головкина. Был ли он конкурентным? Конечно. Был ли ничейный вердикт возмутительным? Нет, но он был совершенно неправильным. Был ли предельно близким их второй бой? Да. Но в нем тем более есть повод отдать Головкину должное. На ринге с более молодым, более быстрым, и, возможно, более сильным бойцом, он заставил свою храбрость воспрянуть в заключительном раунде, чтобы вытащить бой, и он это сделал в глазах подавляющего большинства в рингсайде, не говоря уже о публике, которая освистала решение судей. Но судьи отказали Головкину в его славе, и теперь трудно найти кого-либо, кто включит его в свою пятерку P4P, что лишь усугубляет очевидную несправедливость. Геннадий Головкин, основываясь на его рэкорде, на его достижениях и том, как он выступал в последнем поединке, заслуживает быть признанным лучшим боксером в P4P, и здесь не должно быть никаких вопросов», — написал автор.
Полностью рейтинг P4P по версии Портиса выглядит так:
1. Геннадий Головкин
2. Василий Ломаченко
3. Александр Усик
4. Срисакет Сор Рунгвисаи
5. Теренс Кроуфорд
6. Наоя Иноуэ
7. Эррол Спенс
8. Тайсон Фьюри
9. Мэнни Пакьяо
10. Джош Уоррингтон
11. Сергей Ковалев
12. Хуан Франсиско Эстрада.