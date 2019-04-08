Головкина провозгласили «истинным королем P4P» и победителем в боях против «Канело»

«Говоря о “реальных” чемпионах, вот он, истинный король, лучший средневес в мире и человек, заслуживающий находиться на вершине каждого списка. Есть претензии? Без проблем. Использую ли я свой рейтинг pound-for-pound, чтобы доказать свою точку зрения? Конечно. У всех так называемых экспертов, не было бы выбора, кроме как поставить Головкина на первое место, если бы судьи сделали свою работу и отдали казахстанцу победы, заслуженные им в обоих тяжелых поединках с Саулем “Канело” Альваресом. Давайте начистоту: первый поединок был чистой победой Головкина. Был ли он конкурентным? Конечно. Был ли ничейный вердикт возмутительным? Нет, но он был совершенно неправильным. Был ли предельно близким их второй бой? Да. Но в нем тем более есть повод отдать Головкину должное. На ринге с более молодым, более быстрым, и, возможно, более сильным бойцом, он заставил свою храбрость воспрянуть в заключительном раунде, чтобы вытащить бой, и он это сделал в глазах подавляющего большинства в рингсайде, не говоря уже о публике, которая освистала решение судей. Но судьи отказали Головкину в его славе, и теперь трудно найти кого-либо, кто включит его в свою пятерку P4P, что лишь усугубляет очевидную несправедливость. Геннадий Головкин, основываясь на его рэкорде, на его достижениях и том, как он выступал в последнем поединке, заслуживает быть признанным лучшим боксером в P4P, и здесь не должно быть никаких вопросов», — написал автор.