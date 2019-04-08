Промоутер «Канело» отказался считать Головкина самым сложным соперником и восхвалил Джейкобса

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«Джейкобс, вероятно, станет самым тяжелым и сложным соперником, который может быть у “Канело”. Он выбрасывает много комбинаций, имеет тенденцию двигаться из стороны в сторону, чтобы запутать соперника, усложнить бой и заставить думать», — цитирует промоутера Boxingnews24.com.

Объединительный бой Альвареса и Джейкобса состоится 4 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Для обоих боксеров этот поединок станет первой защитой титулов.

Именно на этой арене «Канело» дважды встречался с казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО). В сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же площадке решением большинства судей выиграл мексиканец. Тогда казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.