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10:15 (мск), источник: Vesti.kz

Промоутер «Канело» отказался считать Головкина самым сложным соперником и восхвалил Джейкобса

Промоутер чемпиона мира по версиям WBC, WBA (Super) в среднем весе мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (51−1−2, 35 КО) Оскар Де Ла Хойя поделился мнением о ближайшем сопернике своего подопечного — обладателе пояса IBF в этой же категории американце Дэниэле Джейкобсе (35−2, 29 КО).

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«Джейкобс, вероятно, станет самым тяжелым и сложным соперником, который может быть у “Канело”. Он выбрасывает много комбинаций, имеет тенденцию двигаться из стороны в сторону, чтобы запутать соперника, усложнить бой и заставить думать», — цитирует промоутера Boxingnews24.com.

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Объединительный бой Альвареса и Джейкобса состоится 4 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Для обоих боксеров этот поединок станет первой защитой титулов.

Именно на этой арене «Канело» дважды встречался с казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО). В сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же площадке решением большинства судей выиграл мексиканец. Тогда казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

При этом и Джейкобс дрался с Головкиным. Тогда, в марте 2017 года, на Madison Square Garden казахстанец победил единогласным решением и защитил пояса WBC, WBA (Super), IBF и IBO, которыми владел на тот момент. В октябре 2018 года Джейкобс завоевал вакантный титул IBF, отобранный организацией летом у казахстанца.

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