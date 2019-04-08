«Дикий» боксерский поединок вместил десять нокдаунов за пять раундов

Поединок состоялся в субботу, 6 апреля. В первом раунде четыре раза побывал в нокдауне Таларек, один раз — Шиманский. В третьем и четвертом раундах Таларек по два раза отправлял соперника на настил. В пятом раунде боксеру вновь удалось отправить Шиманского в нокдаун. Победу техническим нокаутом в пятом раунде праздновал Таларек. Портал Bloody Elbow в заметке от 7 апреля назвал этот бой «самым диким поединком в году».