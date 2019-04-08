GGG — 37. Брат-двойняшка, почти 400 побед, рекорд среднего веса и другие факты о Головкине
Сегодня, 8 апреля, свой 37-й день рождения празднует самый именитый казахстанский профессиональный боксер Геннадий Головкин.
Сегодня, 8 апреля, свой 37-й день рождения празднует самый именитый казахстанский профессиональный боксер Геннадий Головкин.
1. Геннадий Головкин родился в Караганде 8 апреля 1982 года. Его отец, Геннадий Иванович, был заслуженным шахтером. Он ушел из жизни в феврале 2014 года. Мама, Елизавета Сергеевна, трудилась лаборантом в химической лаборатории.
2. Геннадий и его
3. Именно старшие братья повлияли на интерес к боксу. Они отдали двойняшек на секцию бокса, хотя в детстве у Головкина неплохо получалось играть в баскетбол и футбол.
4. Главный совет, который он получил от старших братьев, Геннадий поведал все в том же интервью Sport Illustrated: «Если у тебя будут пытаться забирать
5. Геннадий вырос в Майкудуке — самом опасном районе Караганды 1990-х. Нынешний тренер Геннадия Абель Санчес описал его так: «Представьте худшую часть Детройта». Сам спортсмен объяснял ситуацию следующим образом: «В моем детстве драки были частью жизни».
6. В детстве у Геннадия в семье был домашний любимец — немецкая овчарка Грей.
7. Брат Максим был успешным боксером в юношеские годы. Он становился чемпионом Казахстана и даже имел шанс поехать на Олимпиаду в Афинах, но отказался выходить на ринг против Геннадия.
8. Геннадий в детстве учился в СШ № 65, которая расположена на самой окраине Караганды. Примечательно, что в средней школе класс Головкина был с биомедицинским уклоном.
9. В любителях Головкин провел 350 боев и одержал 345 побед. При этом казахстанец ни разу не был в нокауте.
10. На Олимпиаду в Афинах Головкин изначально должен был ехать в весовой категории до 69 килограммов, но пошел на благородный жест — перешел в более тяжелый вес, уступив свое место Бахтияру Артаеву. В итоге у Казахстана неожиданно появился олимпийский чемпион, а сам Головкин проиграл в финале — причем до сих пор не утихают споры, справедливым ли было то поражение от россиянина Гайдарбека Гайдарбекова.
11. Из любительского бокса Головкин ушел в 2005 году. Последней каплей в чаше терпения для него стало поражение от египтянина Мохаммеда Хикала. Причем это поражение было незаслуженным. Сам Головкин в интервью Sport Illustrated рассказывал, что все его соперники были ошарашены судейским вердиктом и утешали его.
«На том чемпионате мира было много боксеров, которые получили победы, которых они не заслуживали. Это неправильно».
12. Другой фактор — отсутствие поддержки. «Никто из моей команды не заступился за меня. В тот момент я уже несколько месяцев вел переговоры с Universum. И тогда принял окончательное решение подписать контракт. Я объявил своим партнерам по команде об этом решении и ушел в профи», — признавался Головкин.
13. Мужчину на фото зовут Габор Балог. Сейчас ему 44 года. В профессионалах Балог выступал с 1998 по 2014 год, провел 120 боев, в которых потерпел 112 поражений (40 нокаутом), пять раз сводил поединки к ничьей и лишь трижды побеждал (причем один раз даже нокаутом).
Но интересен Балог не этим. В 2006 году он стал первым соперником Головкина в профессионалах. От нокаута в этом бою он восстанавливался полтора года. Больше ничего интересного в карьере Балога нет. Несмотря на ужасную статистику, венгр доволен своей судьбой, ведь
14. В профессионалах на данный момент Геннадий Головкин провел 40 боев, из них 38 побед (34 нокаутом). В пассиве казахстанца ничья и поражение.
15. Все поединки Геннадия прошли в восьми странах. Это Германия, Дания, Панама, Казахстан, Украина, США, Великобритания и Монако.
16. В этих боях соперниками Головкина были представители 19 стран, всех частей света. Чаще всего это были боксеры из США (девять раз) и, что удивительно, из Беларуси (три раза).
17. Большего всего боев за календарный год Геннадий проводил в 2006 году — шесть. Всего по два поединка он провел в 2016, 2017 и 2018 годах.
18. Дольше всех после поражения от Головкина восстанавливался аргентинец Хорхе Ариэль Гарсия. В октябре 2006 года он проиграл казахстанцу нокаутом. В следующий раз Гарсия вышел на ринг спустя пять лет — в ноябре 2011 года. Все эти годы у аргентинца были проблемы с получением боксерской лицензии в связи с состоянием здоровья. Что интересно, для Гарсии бой с Головкиным — единственный, который прошел за пределами родной страны.
Второй рекордсмен — это россиянин Михаил Макаров. К поединку с Головкиным он подходил с десятью победами и нулем поражений. Нокаут во втором раунде — и стартовавшая ярко карьера заглохла. Вернулся Макаров спустя три с половиной года, одержал четыре победы и ушел на покой в конце 2014 года.
18. В 2010 году Геннадий выиграл суд у немецкой промоутерской компании Universum и переехал в США. Сама компания потом была продана. Интересно, что новый владелец Владимир Клюх был вынужден даже отправиться в тюрьму на три года за то, что угрожал предыдущему боссу Universum
19. Интересный факт: прежде чем попасть к тренеру Абелю Санчесу, Головкин два месяца провел в зале Фредди Роуча.
«До Big Bear он побывал в нескольких залах. У Фредди он был два месяца, но ушел, потому что устал от хаоса, который там творился. Фредди — отличный тренер, но если вы его
20. Стоит сказать отдельно и о Санчесе, которого казахстанские болельщики ласково называют Абике. В 2007 году тренер был близок к уходу из бокса. На тот момент он не работал несколько лет и занимался бизнесом. Санчес планировал продать дом, но долго не мог найти покупателя. Чтобы не терять время даром, он переоборудовал гараж в тренажерный зал, который сейчас входит в Big Bear.
21. В 2013 году Головкин провел безвылазно в Big Bear десять месяцев. «Мне жаль, что он редко видит своего сына и жену. Но это жертва, на которую приходится идти ради дела и карьеры», — объяснял Санчес.
22. В Big Bear Головкин живет в обычной комнате без особых привилегий — спальное место, душевая и инициалы на двери. Главное же преимущество базы заключается в том, что город расположен в высокогорье, что очень ценно для подготовки спортсмена.
23. На спаррингах в Big Bear Головкин побеждал и Сауля Альвареса, и Сергея Ковалева. Правда, с россиянином случился скандал.
«Головкин был лучше всех в спаррингах, но это касалось не только Ковалева. GGG переигрывал всех и делал все, что хотел», — заявил Санчес в июле 2015 года.
Ответ от Ковалева не заставил себя ждать: «Тренер Головкина вообще не профессиональный человек, который не был в ринге и не разбирается в боксе, поэтому я и покинул этот лагерь. Каждый день у него все одно и то же. Когда я вносил новшества в тренировки, ему не нравилось».
24. В 2014 году Головкин сыграл роль в мюзикле «Рокки», который снимался на Бродвее. Кроме того, у чемпиона мира есть опыт съемок в рекламе.
25. Второй любимый вид спорта Головкина — футбол. В детстве он мечтал стать либо боксером, либо футболистом, либо пожарным. В детских командах Головкин играл нападающего и забивал много. Кроме того, он посещал секцию на стадионе «Шахтер».
26. Любимая команда Головкина — мадридский «Реал», а футболист — Криштиану Роналду.
27. Головкина не раз видели на матчах казахстанских клубов — он посещал игры «Астаны», «Кайрата» и «Шахтера». В 2016 году во время визита в Лондон чемпион мира стал специальным гостем «Вест Хэма», который выступает в АПЛ.
28. У Геннадия 3,4 миллиона подписчиков в Instagram, 806 387 в Facebook и 558 000 в Twitter. Среди тех, кому попадают обновления в ленту, — и звезда мирового футбола Криштиану Роналду.
29. В 2014 году Геннадий Головкин запатентовал товарный знак — GGG.
30. По вероисповеданию Головкин — православный.
31. Головкин тренируется минимум три раза в неделю. Его первая тренировка начинается в семь утра.
32. В интервью Daily Mail Абель Санчес рассказал, что Головкин не сидит на специальных диетах, но из его питания исключаются сахар, жир и газированные напитки. Сам спортсмен признается, что любит мясо и морскую кухню, а питается четыре раза в день.
33. Супруга Геннадия, Алина Головкина, имеет два высших образования, одно из которых получила в Германии, а также владеет двумя иностранными языками. Карьере она предпочла семью. Поженились Геннадий и Алина
34. Сын Вадим появился на свет в семье Алины и Геннадия в 2009 году. Ребенок был назван в честь старшего брата Головкина, который трагически погиб. По словам Геннадия, он не видит для своего сына будущего в боксе, так как тот растет в более комфортных условиях, чем он сам.
35. В 2016 году Головкин вошел в Книгу рекордов Гиннесса как чемпион мира в среднем весе с самым высоким процентом нокаутов. На тот момент на счету казахстанского боксера было 36 побед в 36 боях, из которых 33 он завершил нокаутом. Также в его активе была серия из 23 досрочных побед. Таким образом, показатель процента боев, которые Головкин закончил нокаутом, равнялся 91,67 и является высшим среди чемпионов мира в среднем весе.
36. В 2018 году Головкин повторил рекорд легендарного средневеса Бернарда Хопкинса по количеству успешных защит титула чемпиона мира в среднем весе. Оба боксера провели по 20 победных боев в статусе чемпиона. Стоит отметить, что GGG не смог побить это достижение, проиграв мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу в
37. В начале этого года Головкин подписал контракт со стриминговым сервисом DAZN на шесть боев сроком на три года. В этом соглашении он выступает и как боксер, и как промоутер. Таким образом, когда он проведет по контракту с DAZN шесть своих поединков, ему исполнится 40 лет.
Редакция Vesti.kz поздравляет Геннадия и его брата Максима с днем рождения! Желаем нашим парням не терять духа победителей, оставаться такими же улыбчивыми и жизнерадостными, а самое главное добиваться всех поставленных целей. Каждая ваша победа — это праздник для всей страны! Будьте здоровы и счастливы! Вперед — за новыми победами!