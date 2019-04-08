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19:01 (мск), источник: Р-Спорт

Власов 19 мая в Краснодаре встретится с Кастильо

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости, Василий Конов-мл. Российский боксер Максим Власов заявил РИА Новости, что свой следующий бой проведет 19 мая в Краснодаре против доминиканца Ленина Кастильо, при этом поединок пройдет в рамках полутяжелого веса.

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Источник: Р-Спорт

В активе 32-летнего Власова 42 победы при трех поражениях, боксер с 2015 года выступал в первом тяжелом весе. В своем последнем бою россиянин в ноябре прошлого года уступил поляку Кшиштофу Гловацкому в четвертьфинале второго сезона Всемирной боксерской суперсерии. Власов в феврале сообщал о желании перейти в полутяжелый вес.

На счету 30-летнего Кастильо 20 побед, два поражения и ничья.

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