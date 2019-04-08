Власов 19 мая в Краснодаре встретится с Кастильо

В активе 32-летнего Власова 42 победы при трех поражениях, боксер с 2015 года выступал в первом тяжелом весе. В своем последнем бою россиянин в ноябре прошлого года уступил поляку Кшиштофу Гловацкому в четвертьфинале второго сезона Всемирной боксерской суперсерии. Власов в феврале сообщал о желании перейти в полутяжелый вес.