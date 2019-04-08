Головкин предложил непобежденному боксеру и экс-чемпиону мира бой в июне

Источник: BoxingScene.com

По данным обозревателя Дэна Рафаэля, Головкин сделал предложения о поединке двум потенциальным оппонентам — это непобежденный канадец Стив Роллс (19−0, 10 КО) и камерунец с паспортом Франции Хассан Н`Дам Н`Жикам (37−3, 21 КО), который сейчас владеет титулом WBS Silver, а ранее был чемпионом WBO и «временным» чемпионом WBA.

Если 35-летний Н`Жикам известен уже давно, то 34-летний Роллс лишь в декабре 2018 года впервые в карьере провел поединок по правилам 10 раундов — канадец завоевал региональный пояс чемпиона США по версии USBA.

Источники Рафаэля сообщили ему, что Головкин планирует драться в промежуточном весе — до 164 фунтов. Лимит среднего дивизиона составляет 160 фунтов, а второго среднего — 168 фунтов.

Возвращение Головкина на ринг запланировано на июнь. Казахстанец хочет выступить на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, а поединок должен стать первым по трехлетнему контракту со стриминговым сервисом DAZN.