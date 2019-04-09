«Едва ли не самое печальное имя». СМИ о новом кандидате на бой с Головкиным в июне

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Ранее стало известно, что Головкин сделал предложения о поединке двум боксерам — это непобежденный канадец Стив Роллс (19−0, 10 КО) и француз Хассан Н`Дам Н`Жикам (37−3, 21 КО), владевший титулом WBO и поясом «обычного» чемпиона WBA в средней категории.

Отметим, что 35-летний Н’Дам за 2018 и 2019 годы провел лишь один бой, победив бывшего соперника GGG британца Мартина Маррея (37−5−1, 17 КО), отобрав у того пояс WBS Silver в среднем весе. 34-летний Роллс входит в десятку рейтинга IBF, но не имеет значимых имен в оппозиции.

«Сегодня появилось еще одно имя, и оно едва ли не самое печальное из всего списка. Печальное из-за того, что Стивен Роллс (19−0, 10 КО) и близко не встречался с противниками уровня GGG. Более того, у 35-летнего канадца не было соперников даже уровня самого простейшего претендента Головкина в бытность его чемпионом», — пишет vRINGe.com.

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Ранее в числе кандидатов на бой с Головкиным в июне назывались британец Джон Райдер (27−4, 15 КО), номер один в рейтинге WBA во втором среднем весе, бывший спарринг-партнер GGG американец Брэндон Адамс (21−2, 13 КО) и чемпион Европы по версии EBU поляк Камил Шеремета (19−0, 4 КО).

Возвращение Головкина запланировано на 8 июня. Сам бой состоится на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) и пройдет в промежуточном весе — 164 фунта (примерно 74,5 килограмма).

Июньский бой станет для Головкина первым из шести в рамках трехлетнего сотрудничества со стриминговым сервисом DAZN. Ожидается, что в сентябре казахстанец проведет третий бой с чемпионом WBC, WBA (Super) в среднем весе Саулем «Канело» Альваресом (51−1−2, 35 КО). Правда, самому мексиканцу еще предстоит победить обладателя титула IBF в среднем весе американца Дэниэла Джейкобса (35−2, 29 КО). Их объединительный бой состоится 4 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.