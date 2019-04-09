Обнародованы детали о следующем бое Головкина

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Следующий бой GGG запланирован на 8 июня и пройдет на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США). Для казахстанского боксера он станет первым из шести в рамках трехлетнего контракта со стриминговым сервисом DAZN.

Как сообщает ESPN со ссылкой на источники, поединок будет нетитульным и пройдет в промежуточном весе — 164 фунта (примерно 74,5 килограмма), что на четыре фунта выше лимита среднего дивизиона. Соперник пока не известен.

В то же время Головкин сделал предложения о бое на июнь двум потенциальным оппонентам — это непобежденный канадец Стив Роллс (19−0, 10 КО) и француз Хассан Н`Дам Н`Жикам (37−3, 21 КО), владевший титулом WBO и поясом «обычного» чемпиона WBA в средней категории.

До этого в списке кандидатов на бой с Головкиным в июне значились британец Джон Райдер (27−4, 15 КО), номер один в рейтинге WBA во втором среднем весе, бывший спарринг-партнер GGG американец Брэндон Адамс (21−2, 13 КО) и чемпион Европы по версии EBU поляк Камил Шеремета (19−0, 4 КО).

Головкин не выходил на ринг в сентябре прошлого года, когда на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) раздельным решением судей проиграл мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (51−1−2, 35 КО) в матче-реванше (первый бой годом ранее завершился ничьей), потерпев первое поражение в карьере и потеряв титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.