Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
СКА
Футбол. Зарубежный
20:00
Ним
Ренн
Футбол. Еврокубки
22:00
Ливерпуль
Порту
Футбол. Еврокубки
22:00
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
8.04
Болонья3
Кьево0
Футбол. Зарубежный
8.04
Челси2
Вест Хэм Юнайтед0
Все события
Фоторепортажи
13ЦСКА одержал победу над «Спартаком»
20Аделина Сотникова: от олимпийской чемпионки до иконы стиля
12:31 (мск), источник: Vesti.kz

Обнародованы детали о следующем бое Головкина

Бывший чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) близок к возвращению на ринг, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Следующий бой GGG запланирован на 8 июня и пройдет на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США). Для казахстанского боксера он станет первым из шести в рамках трехлетнего контракта со стриминговым сервисом DAZN.

Как сообщает ESPN со ссылкой на источники, поединок будет нетитульным и пройдет в промежуточном весе — 164 фунта (примерно 74,5 килограмма), что на четыре фунта выше лимита среднего дивизиона. Соперник пока не известен.

Читайте также
«Едва ли не самое печальное имя». СМИ о новом кандидате на бой с Головкиным в июне

В то же время Головкин сделал предложения о бое на июнь двум потенциальным оппонентам — это непобежденный канадец Стив Роллс (19−0, 10 КО) и француз Хассан Н`Дам Н`Жикам (37−3, 21 КО), владевший титулом WBO и поясом «обычного» чемпиона WBA в средней категории.

До этого в списке кандидатов на бой с Головкиным в июне значились британец Джон Райдер (27−4, 15 КО), номер один в рейтинге WBA во втором среднем весе, бывший спарринг-партнер GGG американец Брэндон Адамс (21−2, 13 КО) и чемпион Европы по версии EBU поляк Камил Шеремета (19−0, 4 КО).

Головкин не выходил на ринг в сентябре прошлого года, когда на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) раздельным решением судей проиграл мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (51−1−2, 35 КО) в матче-реванше (первый бой годом ранее завершился ничьей), потерпев первое поражение в карьере и потеряв титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

Ожидается, что в сентябре казахстанец проведет третий бой с мексиканцем. Правда, самому «Канело» еще предстоит победить обладателя титула IBF в среднем весе американца Дэниэла Джейкобса (35−2, 29 КО). Их объединительный бой состоится 4 мая также в Лас-Вегасе.

Казахстанский футболист приехал на просмотр во французский "Лион"
«Ливерпуль» убьет «Порту» и первая встреча «Тоттенхэма» и «Сити»
Тренер «Челси» считает цену Азара в 100 млн фунтов низкой
Шипулин назвал причину своего ухода из биатлона
Овечкин поделился ожиданиями от розыгрыша Кубка Стэнли
Зидан не намерен тратить весь бюджет «Реала» на одного Мбаппе
Фигуристка Франции: Болельщики стравливали Загитову с Медведевой
Болельщики встретили Загитову в аэропорту (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь