Обнародованы детали о следующем бое Головкина
Бывший чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) близок к возвращению на ринг, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Бывший чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) близок к возвращению на ринг, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Следующий бой GGG запланирован на 8 июня и пройдет на арене Madison Square Garden в
Как сообщает ESPN со ссылкой на источники, поединок будет нетитульным и пройдет в промежуточном весе — 164 фунта (примерно 74,5 килограмма), что на четыре фунта выше лимита среднего дивизиона. Соперник пока не известен.
В то же время Головкин сделал предложения о бое на июнь двум потенциальным оппонентам — это непобежденный канадец Стив Роллс (19−0, 10 КО) и француз Хассан Н`Дам Н`Жикам (37−3, 21 КО), владевший титулом WBO и поясом «обычного» чемпиона WBA в средней категории.
До этого в списке кандидатов на бой с Головкиным в июне значились британец Джон Райдер (27−4, 15 КО), номер один в рейтинге WBA во втором среднем весе, бывший
Головкин не выходил на ринг в сентябре прошлого года, когда на
Ожидается, что в сентябре казахстанец проведет третий бой с мексиканцем. Правда, самому «Канело» еще предстоит победить обладателя титула IBF в среднем весе американца Дэниэла Джейкобса (35−2, 29 КО). Их объединительный бой состоится 4 мая также в