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12:45 (мск), источник: Vesti.kz

Бой Алимханулы за титулы WBC и WBO покажут в прямом эфире в Казахстане

Первый титульный казахстанского боксера Жанибека Алимханулы (4−0, 1 КО), выступающего в среднем весе, на профессиональном ринге покажут в прямом эфире в Казахстане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

25-летний Алимханулы выступит 12 апреля в рамках вечера бокса на арене Staples Center в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Соперником казахстанца будет 27-летний мексиканец Кристиан Оливас (16−4, 13 КО).

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На кону в поединке будут стоять сразу два вакантных титула — WBO Global и WBC Continental Americas в среднем весе.

Прямая трансляция по столичному времени начнется в 07:00 утра 13 апреля. Покажут поединок два телеканала — QazSport и Qazaqstan.

Добавим, что главным событием вечера бокса, на котором выступит Алимханулы, станет бой чемпиона мира в легком весе по версиям WBA (Super) и WBO украинца Василия Ломаченко (12−1, 9 КО) с британцем Энтони Кроллой (34−6−3, 13 КО).

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