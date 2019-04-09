Бой Алимханулы за титулы WBC и WBO покажут в прямом эфире в Казахстане

Источник: Reuters

25-летний Алимханулы выступит 12 апреля в рамках вечера бокса на арене Staples Center в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Соперником казахстанца будет 27-летний мексиканец Кристиан Оливас (16−4, 13 КО).

На кону в поединке будут стоять сразу два вакантных титула — WBO Global и WBC Continental Americas в среднем весе.

Прямая трансляция по столичному времени начнется в 07:00 утра 13 апреля. Покажут поединок два телеканала — QazSport и Qazaqstan.