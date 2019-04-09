«Скоро увидимся». Головкин обратился к фанатам

«Рахмет всем за ваши поздравления! Очень благодарен моим болельщикам за постоянную поддержку. Скоро увидимся!», — написал Головкин на своей странице в Instagram.
Возвращение Головкина запланировано на 8 июня. Сам бой состоится на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) и пройдет в промежуточном весе — 164 фунта (примерно 74,5 килограмма), что на четыре фунта выше лимита среднего дивизиона. Соперник пока не определен.
В то же время Головкин сделал предложения о бое на июнь двум потенциальным оппонентам — это непобежденный канадец Стив Роллс (19−0, 10 КО) и француз Хассан Н`Дам Н`Жикам (37−3, 21 КО), владевший титулом WBO и поясом «обычного» чемпиона WBA в средней категории.
До этого в списке кандидатов на бой с Головкиным в июне значились британец Джон Райдер (27−4, 15 КО), номер один в рейтинге WBA во втором среднем весе, бывший спарринг-партнер GGG американец Брэндон Адамс (21−2, 13 КО) и чемпион Европы по версии EBU поляк Камил Шеремета (19−0, 4 КО).
Последний раз Головкин выходил на ринг в сентябре прошлого года на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США), когда раздельным решением судей проиграл мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (51−1−2, 35 КО) в матче-реванше (первый бой годом ранее завершился ничьей), потерпев первое поражение в карьере и потеряв титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.
Ожидается, что в сентябре казахстанец проведет третий бой с мексиканцем. Правда, самому «Канело» еще предстоит победить обладателя титула IBF в среднем весе американца Дэниэла Джейкобса (35−2, 29 КО). Их объединительный бой состоится 4 мая также в Лас-Вегасе.