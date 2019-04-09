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13:12 (мск), источник: Vesti.kz

Канат Ислам начал подготовку к своему первому бою после длительного простоя

Казахстанский боксер первого среднего веса Канат Ислам (25−0, 20 КО) начал подготовку к своему первому бою после длительного простоя. Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил сам спортсмен.

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«Я начал тренировочный процесс в академии бокса AIBA. Сейчас провожу интенсивные тренировки, готовлюсь к бою», — сказал Ислам.

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Ранее казахстанец сообщил, что планирует свое возвращение на ринг в июле. Последний поединок Ислам провел 9 сентября 2017 года, когда в Астане в девятом раунде поединка за региональные пояса WBO NABO и WBA NABA в первом среднем весе нокаутировал канадца Брэндона Кука (20−2, 13 КО). Его следующий бой был намечен на 23 июня в Лос-Анджелесе, но казахстанец травмировал ногу и отменил поединок.

В конце прошлого года Ислам сообщил о возвращении на ринг, но его подготовка была отложена. После этого казахстанец прокомментировал свое длительное отсутствие и заявил, что планирует боксировать до 40 лет.

Бакытжан Нурпеисов  

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