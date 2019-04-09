Бронзовый призер ЧМ-2017 по боксу Галанов дисквалифицирован на два года за допинг

Отмечается, что срок отстранения 30-летнего спортсмена составил два года, начиная с 12 марта 2019 года. Спортсмен признан виновным в нарушении пункта 2.1 Общероссийских антидопинговых правил (наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена).