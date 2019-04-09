Бронзовый призер ЧМ-2017 по боксу Галанов дисквалифицирован на два года за допинг
ТАСС, 9 апреля. Федерация бокса России дисквалифицировала Тамира Галанова за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщила во вторник
ТАСС, 9 апреля. Федерация бокса России дисквалифицировала Тамира Галанова за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщила во вторник
Отмечается, что срок отстранения 30-летнего спортсмена составил два года, начиная с 12 марта 2019 года. Спортсмен признан виновным в нарушении пункта 2.1 Общероссийских антидопинговых правил (наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена).
Галанов является бронзовым призером чемпионата мира 2017 года, серебряным призером чемпионата Европы — 2011, четырехкратным чемпионом России.
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