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13:48 (мск), источник: ТАСС

Бронзовый призер ЧМ-2017 по боксу Галанов дисквалифицирован на два года за допинг

ТАСС, 9 апреля. Федерация бокса России дисквалифицировала Тамира Галанова за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

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Отмечается, что срок отстранения 30-летнего спортсмена составил два года, начиная с 12 марта 2019 года. Спортсмен признан виновным в нарушении пункта 2.1 Общероссийских антидопинговых правил (наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена).

Галанов является бронзовым призером чемпионата мира 2017 года, серебряным призером чемпионата Европы — 2011, четырехкратным чемпионом России.

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