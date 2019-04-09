Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
СКА
Футбол. Зарубежный
20:00
Ним
Ренн
Футбол. Еврокубки
22:00
Ливерпуль
Порту
Футбол. Еврокубки
22:00
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
8.04
Болонья3
Кьево0
Футбол. Зарубежный
8.04
Челси2
Вест Хэм Юнайтед0
Все события
Фоторепортажи
18Как менялся имидж Месси
10«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью
15:11 (мск), источник: Р-Спорт

Ковалев: Моя мечта — сделать турнир наподобие Всемирной суперсерии

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Обладатель чемпионского пояса WBO в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев заявил, что он мечтает организовать турнир наподобие Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), в рамках которого прошли бои в первом тяжелом весе.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Моя мечта — сделать турнир, как проводила WBSS недавно в первом тяжелом весе. То есть турнир восьми сильнейших боксеров моего дивизиона по олимпийской системе. Помимо чемпионов можно пригласить первых номеров по каждой боксерской организации. Допустим, Маркуса Брауна, Сауля Альвареса, того же Энтони Ярда. Каждый чемпион сначала встретился бы с претендентом, а затем были бы, возможно, объединительные поединки. В финале бились бы за звание абсолютного чемпиона мира», — сказал Ковалев, чьи слова приводятся в подкасте Федерации бокса России.

«Думаю, этот турнир привлек бы большое внимание публики. Мы обсуждали эту идею в команде буквально несколько недель назад, но пока не получается провести турнир такого масштаба. У всех есть расписание, и сложно подобрать для всех удобные условия», — отметил Ковалев.

На счету Ковалева, который ранее также владел поясами WBA (Super) и IBF, 33 победы, ничья и три поражения.

 Макгрегор подрался в баре в Ирландии после слов о русских
Необычная модель, которая меняет стандарты красоты (фото)
«Ливерпуль» убьет «Порту» и первая встреча «Тоттенхэма» и «Сити»
Кокорин и Мамаев частично признали вину в суде
Шипулин назвал причину своего ухода из биатлона
Овечкин поделился ожиданиями от розыгрыша Кубка Стэнли
Зидан не намерен тратить весь бюджет «Реала» на одного Мбаппе
Суд оставил в силе наказание Аленичеву за пьяную езду
Болельщики встретили Загитову в аэропорту (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь