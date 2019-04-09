Ковалев: Моя мечта — сделать турнир наподобие Всемирной суперсерии

«Моя мечта — сделать турнир, как проводила WBSS недавно в первом тяжелом весе. То есть турнир восьми сильнейших боксеров моего дивизиона по олимпийской системе. Помимо чемпионов можно пригласить первых номеров по каждой боксерской организации. Допустим, Маркуса Брауна, Сауля Альвареса, того же Энтони Ярда. Каждый чемпион сначала встретился бы с претендентом, а затем были бы, возможно, объединительные поединки. В финале бились бы за звание абсолютного чемпиона мира», — сказал Ковалев, чьи слова приводятся в подкасте Федерации бокса России.
«Думаю, этот турнир привлек бы большое внимание публики. Мы обсуждали эту идею в команде буквально несколько недель назад, но пока не получается провести турнир такого масштаба. У всех есть расписание, и сложно подобрать для всех удобные условия», — отметил Ковалев.
На счету Ковалева, который ранее также владел поясами WBA (Super) и IBF, 33 победы, ничья и три поражения.