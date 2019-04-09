Названа дата возвращения на ринг двукратного призера ОИ из Казахстана после 10 месяцев без боев
Казахстанский
Казахстанский
28-летний супертяжеловес не выступал с июля прошлого года, когда в первом раунде нокаутировал американца Мориса Харриса (26−22−3, 11 КО).
— Иван на следующей неделе прилетит в США и приступит к тренировкам. Он обновил визу. У него есть дата боя — 10 мая, — поделился Алиев.
— А место проведения поединка?
— В Hard Rock во Флориде.
Добавим, что профессиональная карьера 28-летнего Дычко стартовала в сентябре 2017 года. В первых семи боях казахстанец оформил семь досрочных побед.