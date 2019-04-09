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16:42 (мск), источник: Vesti.kz

Названа дата возвращения на ринг двукратного призера ОИ из Казахстана после 10 месяцев без боев

Казахстанский боксер-профессионал Иван Дычко (7−0, 7 КО) вернется на ринг в начале мая. Подробности в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал менеджер двукратного олимпийского призера Зия Алиев.

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28-летний супертяжеловес не выступал с июля прошлого года, когда в первом раунде нокаутировал американца Мориса Харриса (26−22−3, 11 КО).

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— Иван на следующей неделе прилетит в США и приступит к тренировкам. Он обновил визу. У него есть дата боя — 10 мая, — поделился Алиев.

— А место проведения поединка?
— В Hard Rock во Флориде.

Добавим, что профессиональная карьера 28-летнего Дычко стартовала в сентябре 2017 года. В первых семи боях казахстанец оформил семь досрочных побед.

Названа дата возвращения на ринг двукратного призера ОИ из Казахстана после 10 месяцев без боев
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