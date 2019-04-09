Названа дата возвращения на ринг двукратного призера ОИ из Казахстана после 10 месяцев без боев

28-летний супертяжеловес не выступал с июля прошлого года, когда в первом раунде нокаутировал американца Мориса Харриса (26−22−3, 11 КО).

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— Иван на следующей неделе прилетит в США и приступит к тренировкам. Он обновил визу. У него есть дата боя — 10 мая, — поделился Алиев.

— А место проведения поединка?

— В Hard Rock во Флориде.