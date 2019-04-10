«Канело» Альварес выдвинул новое условие для третьего боя с Головкиным

«Послушайте, всему свое время. Все-таки у нас впереди очень непростой бой с Джейкобсом. Но как у команды, у нас есть цель. И наша цель на этот год — завоевать все пояса в среднем весе. Если у Головкина будет пояс, тогда почему нет? Если до конца года он обзаведется поясом, тогда да, мы с радостью с ним подеремся. Если же нет, тогда посмотрим, как все будет складываться. Мы уже подарили фанам два прекрасных боя, так почему бы не подарить третий?», — цитирует Альвареса BoxingScene.com.