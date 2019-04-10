«Канело» Альварес выдвинул новое условие для третьего боя с Головкиным
Чемпион мира по версиям WBC, WBA (Super) в среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес (51−1−2, 35 КО) заявил о готовности провести третий поединок с казахстанским
Чемпион мира по версиям WBC, WBA (Super) в среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес (51−1−2, 35 КО) заявил о готовности провести третий поединок с казахстанским
4 мая в
«Послушайте, всему свое время.
Головкин и «Канело» встречались дважды: в сентябре 2017 года их первый бой на
Вскоре Альварес подписал соглашение со стриминговым сервисом DAZN на рекордные 365 миллионов на 11 поединков. При этом в команде мексиканца заявили, что если Головкин хочет третий бой, то он должен заключить соглашение с DAZN, что GGG и сделал в начале марта. Сообщалось, что по условиям контракта в сентябре казахстанца ждет поединок с мексиканцем.