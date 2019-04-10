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10:43 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» Альварес выдвинул новое условие для третьего боя с Головкиным

Чемпион мира по версиям WBC, WBA (Super) в среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес (51−1−2, 35 КО) заявил о готовности провести третий поединок с казахстанским экс-чемпионом Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО), но только в том случае, если GGG обзаведется престижным поясом.

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Источник: Reuters

4 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США) «Канело» предстоит объединительный бой с обладателем титула IBF в средней категории американцем Дэниэлом Джейкобсом (35−2, 29 КО). По словам мексиканца, в случае победы его главным приоритетом станет завоевание титула WBO, который сделает его абсолютным чемпионом.

«Послушайте, всему свое время. Все-таки у нас впереди очень непростой бой с Джейкобсом. Но как у команды, у нас есть цель. И наша цель на этот год — завоевать все пояса в среднем весе. Если у Головкина будет пояс, тогда почему нет? Если до конца года он обзаведется поясом, тогда да, мы с радостью с ним подеремся. Если же нет, тогда посмотрим, как все будет складываться. Мы уже подарили фанам два прекрасных боя, так почему бы не подарить третий?», — цитирует Альвареса BoxingScene.com.

Головкин и «Канело» встречались дважды: в сентябре 2017 года их первый бой на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл мексиканец. Так Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO.

Вскоре Альварес подписал соглашение со стриминговым сервисом DAZN на рекордные 365 миллионов на 11 поединков. При этом в команде мексиканца заявили, что если Головкин хочет третий бой, то он должен заключить соглашение с DAZN, что GGG и сделал в начале марта. Сообщалось, что по условиям контракта в сентябре казахстанца ждет поединок с мексиканцем.

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