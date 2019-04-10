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10:52 (мск), источник: Vesti.kz

Непобежденный казахстанский боксер начал работать с экс-тренером Майка Тайсона

Казахстанский боксер Мадияр Ашкеев (11−0, 6 КО) ведет подготовку к своему следующему поединку на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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К этому бою Ашкеев готовится под руководством известного тренера Бадди МакГирта. Американский специалист, в прошлом сам двукратный чемпион мира, известен своей работой с сильными боксерами, самый известный из которых Майк Тайсон.

Свой последний бой Ашкеев провел в январе этого года. В главном событии вечера бокса в Санта-Инесе (штат Калифорния, США) казахстанец единогласным решением судей одержалпобеду над пуэрториканцем Луисом Эрнандесом.

Отметим, что в июле прошлого года с МакГиртом начал работать казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы (5−0, 2 КО). Два своих боя в США Алимханулы провел как раз под руководством этого тренера.

В сентябре МакГирт стал наставником экс-чемпиона мира в полутяжелом весе россиянина Сергея Ковалева (32−3−1, 28 КО).

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