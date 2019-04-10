Непобежденный казахстанский боксер начал работать с экс-тренером Майка Тайсона

К этому бою Ашкеев готовится под руководством известного тренера Бадди МакГирта. Американский специалист, в прошлом сам двукратный чемпион мира, известен своей работой с сильными боксерами, самый известный из которых Майк Тайсон.

Свой последний бой Ашкеев провел в январе этого года. В главном событии вечера бокса в Санта-Инесе (штат Калифорния, США) казахстанец единогласным решением судей одержалпобеду над пуэрториканцем Луисом Эрнандесом.

Отметим, что в июле прошлого года с МакГиртом начал работать казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы (5−0, 2 КО). Два своих боя в США Алимханулы провел как раз под руководством этого тренера.