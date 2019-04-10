WBC объявил дату и место следующего боя Головкина
Всемирный боксерский совет (WBC) объявил дату возвращения на ринг своего бывшего чемпиона мира в среднем весе — казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Всемирный боксерский совет (WBC) объявил дату возвращения на ринг своего бывшего чемпиона мира в среднем весе — казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Свой следующий бой Головкин проведет 8 июня на арене Madison Square Garden в
Ранее Головкин сделал предложения о бое на июнь двум потенциальным оппонентам — канадцу Стиву Роллсу (19−0, 10 КО) и французу Хассану Н`Даму Н`Жикаму (37−3, 21 КО), владевшему титулом WBO и поясом «обычного» чемпиона WBA в средней категории.
До этого в списке кандидатов на бой с Головкиным в июне значились британец Джон Райдер (27−4, 15 КО), номер один в рейтинге WBA во втором среднем весе, бывший
Последний раз Головкин выходил на ринг в сентябре прошлого года на
Ожидается, что в сентябре казахстанец проведет третий бой с мексиканцем. Правда, самому «Канело» еще предстоит победить обладателя титула IBF в среднем весе американца Дэниэла Джейкобса (35−2, 29 КО). Их объединительный бой состоится 4 мая также в