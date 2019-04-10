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11:59 (мск), источник: Vesti.kz

WBC объявил дату и место следующего боя Головкина

Всемирный боксерский совет (WBC) объявил дату возвращения на ринг своего бывшего чемпиона мира в среднем весе — казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Свой следующий бой Головкин проведет 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США). Для GGG он станет первым из шести поединков по трехлетнему контракту со стриминговым сервисом DAZN. Соперник казахстанца определится позже.

Ранее Головкин сделал предложения о бое на июнь двум потенциальным оппонентам — канадцу Стиву Роллсу (19−0, 10 КО) и французу Хассану Н`Даму Н`Жикаму (37−3, 21 КО), владевшему титулом WBO и поясом «обычного» чемпиона WBA в средней категории.

До этого в списке кандидатов на бой с Головкиным в июне значились британец Джон Райдер (27−4, 15 КО), номер один в рейтинге WBA во втором среднем весе, бывший спарринг-партнер GGG американец Брэндон Адамс (21−2, 13 КО) и чемпион Европы по версии EBU поляк Камил Шеремета (19−0, 4 КО).

Последний раз Головкин выходил на ринг в сентябре прошлого года на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США), когда раздельным решением судей проиграл мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (51−1−2, 35 КО) в матче-реванше (первый бой годом ранее завершился ничьей), потерпев первое поражение в карьере и потеряв титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

Ожидается, что в сентябре казахстанец проведет третий бой с мексиканцем. Правда, самому «Канело» еще предстоит победить обладателя титула IBF в среднем весе американца Дэниэла Джейкобса (35−2, 29 КО). Их объединительный бой состоится 4 мая также в Лас-Вегасе.

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