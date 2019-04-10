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12:18 (мск), источник: ТАСС

Боксер Ярд согласился провести бой с Ковалевым в России

ТАСС, 10 апреля. Обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг британец Энтони Ярд дал согласие на поединок против обладателя пояса Сергея Ковалева в России. Об этом сообщил американский промоутер Боб Арум, который имеет сопромоутерский контракт с Ковалевым, его слова приводит портал Boxing Social.

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Источник: AP 2019

Ранее промоутер россиянина Кэти Дува сообщила, что команды Ковалева и Ярда ведут переговоры о проведении боя 1 июня на родине российского боксера в Челябинске, где ранее он, проживающий ныне в Лос-Анджелесе, не выступал. Также в Челябинске уже зарезервирована арена на предстоящий поединок. Торги на право организации боя запланированы на начало апреля. Согласно правилам WBO, Ковалев получит 75% призового фонда в случае организации боя в России или США, а Ярд — 25%.

«Я встречался с менеджером Ковалева Эгисом Климасом, и он сказал мне, что [промоутер] Фрэнк Уоррен и Энтони Ярд приняли предложенные условия и дали свое согласие на бой против Сергея Ковалева в России, — сказал Арум. — Сейчас мы подбираем подходящую дату в июне или июле, но в целом это уже решенный вопрос и вскоре мы анонсируем данный поединок».

На счету 36-летнего Ковалева 33 победы (28 нокаутом), одна ничья и три поражения. 3 февраля россиянин вернул пояс чемпиона мира WBO, взяв реванш у колумбийца Элейдера Альвареса. В послужном списке 27-летнего Ярда 18 побед (17 нокаутом), ни одного поражения.

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