Боксер Ярд согласился провести бой с Ковалевым в России

Источник: AP 2019

Ранее промоутер россиянина Кэти Дува сообщила, что команды Ковалева и Ярда ведут переговоры о проведении боя 1 июня на родине российского боксера в Челябинске, где ранее он, проживающий ныне в Лос-Анджелесе, не выступал. Также в Челябинске уже зарезервирована арена на предстоящий поединок. Торги на право организации боя запланированы на начало апреля. Согласно правилам WBO, Ковалев получит 75% призового фонда в случае организации боя в России или США, а Ярд — 25%.

«Я встречался с менеджером Ковалева Эгисом Климасом, и он сказал мне, что [промоутер] Фрэнк Уоррен и Энтони Ярд приняли предложенные условия и дали свое согласие на бой против Сергея Ковалева в России, — сказал Арум. — Сейчас мы подбираем подходящую дату в июне или июле, но в целом это уже решенный вопрос и вскоре мы анонсируем данный поединок».